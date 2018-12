RÃ©activation des institutions de lâ€™UMA : La Libye salue lâ€™initiative de lâ€™AlgÃ©rie

Le ministère libyen des affaires étrangères a salué, samedi, "l'attachement de l'Algérie à réactiver les institutions et les organes de l'Union Magrébine arabe (UMA)", une réactivation qui contribuera à faire progresser le parcours de l'Union dans le but de réaliser ses objectifs visant le renforcement et l'activation de l'action maghrébine commune au mieux des peuples de la région. "Le ministère libyen des Affaires étrangères s'est félicité du communiqué émanant du secrétariat général de l'UMA concernant la proposition de l'Algérie qui a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la tenue, dans les meilleurs délais, de la réunion des ministres maghrébins des affaires étrangères", a rapporté le site libyen "Bawabat Alwassat". Aussi, le même ministère a soutenu la tenue de cette réunion ministérielle dans les plus brefs délais, estimant que le climat positif et les relations bilatérales privilégiées entre les pays de l'UMA, traduits par les déclarations constructives et le rapprochement des vues sur l'avenir de l'Union, constitueront un facteur essentiel pour la réussite de cette réunion ministérielle".

Pour rappel, l'Algérie avait saisi officiellement le Secrétaire général de l'UMA, pour l'appeler à organiser dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA", une initiative qui "s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l'Algérie de la nécessité de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances". Des pays et organisations avaient également salué l'initiative de l'Algérie qui a plaidé pour la réactivation de l'UMA en gel depuis plusieurs années. La dernière réunion ordinaire des ministres maghrébins des affaires étrangères a eu lieu en 2003. Pour rappel, l'Algérie avait tenu en juillet 2012 une session extraordinaire du Conseil des ministres maghrébins des Affaires étrangères qui a été consacrée à l'examen des défis sécuritaires, de la lutte contre le terrorisme dans la région maghrébine et de la coordination des politiques sécuritaires. Le dernier sommet de l'UMA, créée en 1989, avait eu lieu en 1994 à Tunis.