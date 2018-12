Mondial-2018 (U17) : Les espagnoles championnes du monde

La sélection espagnole a remporté samedi face au Mexique (2-1) la finale de la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans, organisée en Uruguay.

L'attaquante, Claudia Pina, a signé un doublé aux 16e et 26e minutes. Trois minutes plus tard, c'est Denise Castro qui réduisait le score. Pina, Soulier d'or européen, a donné une leçon de football lors de cette finale en étant la leader d'une sélection solide, qui a largement dominé son adversaire, notamment en première période. «Je n'arrive pas à croire que nous sommes championnes du monde», a-t-elle déclaré après le match.

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et celui de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Dominguez, ont assisté à la finale dans le stade Charrúa de Montevideo. Dans le match pour la troisième place, le Canada a été battu (2-1) par la Nouvelle-Zélande.