CAN-2019 : Le pays hÃ´te connu avant le 31 dÃ©cembre

Le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations sera connu d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le président de la Confédération africaine de football, samedi soir à Accra (Ghana), lors de la clôture du Congrès de l'instance continentale de football.

Pour rappel, l'organisation de la 32e édition a été retirée au Cameroun, vendredi dernier, par les membres du Comité exécutif de la CAF, après lecture des rapports défavorables des deux dernières visites des commissions d'inspection au Cameroun. En effet, ces rapports font état d'un retard énorme dans la réalisation des infrastructures devant accueillir la CAN-2019, sans parler bien évidement de l'aspect sécuritaire et de la menace Boko Haram. La Confédération africaine va lancer dans les jours à venir une opération de recueil d'éventuelles candidatures pour abriter cette événement sportif de grande envergure. «Nous allons recruter un cabinet pour lancer un appel d'offres et déterminer un nouveau pays d'accueil pour la CAN-2019. On sait qu'il n'y en aura pas beaucoup mais on va laisser le choix à ce cabinet d'évaluer, de faire des visites et de trouver avant la fin de l'année le pays organisateur de la CAN. La CAF va s'assurer qu'un nouveau pays-hôte soit trouvé d'ici au 31 décembre», a confié le Malgache Ahmad Ahmad lors d'une conférence de presse tenue à l'issue des travaux du congrès de la CAF à Accra. On parle déjà du Maroc, qui pour rappel avait renoncé à l'organisation de l'édition 2015 à cause du risque de contamination du virus Ebola. En effet, le Royaume Cherifite n'a jamais caché son envie d'organiser cette CAN-2019. D'autres pays, à l'image de l'Afrique du Sud ou encore l'Egypte se disent prêts à accueillir cette fête du football continental. Il est cependant claire que la CAF penchera pour le pays le mieux préparé et disposant déjà des infrastructures nécessaires, vu les délais. Pour rappel, cette 32e édition est prévue du 15 juin au 13 juillet prochain. Dans le cas ou la CAF n’a pas de candidat fiable, elle devra organiser, selon ses règlements, la compétition à ses frais dans un pays qu'elle choisira.

Par ailleurs, la décision de la CAF n'a pas été du tout appréciée au Cameroun, ou un climat de colère règne depuis deux jours. «Le gouvernement de la République du Cameroun a pris connaissance avec consternation de la décision du Comité exécutif de la CAF, réuni à Accra le 30 novembre 2018, de lui retirer l’organisation de la CAN-2019 », a déclaré le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, avant de poursuivre : «Cette décision étonnante, à plus d’un titre, ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd’hui par de belles infrastructures modernes, visibles de tous, ni à l’engagement déterminé du chef de l’Etat et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain. »

Rédha M.