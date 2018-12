SÃ©curitÃ© alimentaire : valoriser les projets agricoles

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a appelé, hier, la communauté universitaire, à se mettre au diapason de l’évolution scientifique et technologique que connaît le monde afin de répondre aux besoins croissants du développement national.

S’exprimant à l’ouverture des Journées d’études internationales des sciences vétérinaires, organisées par l’Ecole nationale supérieure vétérinaire d’Alger, sous le thème « Sécurité alimentaire : enjeux et stratégies », M. Hadjar a invité l’université à accomplir sa mission dans le développement de nouvelles méthodes et techniques à même d’améliorer et de garantir une production agricole et animale propre à la consommation.

« Notre contribution vise à renforcer les capacités nationales d’approvisionnement du marché national en tous produits agricoles et animaux, tout en améliorant leur production et leur sécurité sanitaire, ainsi que de développer les industries agro-alimentaires en adoptant des normes internationales en matière de gestion de la qualité, de mécanisation et d’automatisation », a indiqué le ministre.

M. Hadjar a souligné que son secteur poursuivra ses efforts visant à ouvrir l’université à son environnement, en mettant en place des partenariats et en identifiant les besoins réels du marché afin de diriger une partie de la formation universitaire à cet effet. Ceci permettra, selon le ministre, de réduire les problèmes d’intégration professionnelle et de former les compétences du secteur de la recherche au service du développement des industries agroalimentaires.

« A la lumière des défis auxquels nous sommes confrontés dans le secteur vital, nous devons travailler en étroite coordination afin que les idées ne se limitent pas aux publications scientifiques et soient concrétisées sur le terrain dans les exploitations agricoles, afin que les agriculteurs puissent bénéficier des résultats de ces recherches et acquérir l’expérience et les connaissances qui leur permettent d’améliorer leur rendement », a insisté M. Hadjar.

Il a rappelé à ce propos que durant ces dernières années, « des programmes ont été lancés sur la sécurité alimentaire et le développement durable, mobilisant un grand nombre de chercheurs et d’équipes de recherche multidisciplinaires au sein de 37 établissements de l’enseignement supérieur et des centres de recherche, outre l’existence de compétences scientifiques dans plus de 200 laboratoires de recherche spécialisés dans les domaines de l’agriculture, de la biologie, la biotechnologie l’hydraulique et autres spécialités en relation avec l’agriculture et la sécurité alimentaire ».

Dans ce contexte, le ministre a jugé impératif de s’appuyer sur les compétences scientifiques de nos chercheurs et de valoriser les projets relevant du secteur agricole, qui est un secteur stratégique de l’économie nationale.



Sécurité alimentaire : objectif stratégique de la politique de développement



M. Hadjar, qui a rappelé que la question de la sécurité alimentaire s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques de la politique de développement nationale, a souligné que «l’Etat œuvre à consolider les capacités scientifiques et matérielles à même de garantir l’autosuffisance et assurer ainsi la sécurité alimentaire des citoyens». Il a ajouté que c’est grâce aux efforts colossaux consentis par l’Etat depuis l’année 2000, sur orientation du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika pour booster le secteur agricole, que ce dernier a réalisé un saut qualitatif puisqu’il participe aujourd’hui avec plus de 12,3% du PIB et emploie plus de 25% de la main-d’œuvre totale du pays. Il a enregistré une croissance de plus de 3,5%, ce qui le place en troisième position en matière de production, après les hydrocarbures et les services. «La production agricole nationale assure plus de 70% de l’alimentation des Algériens avec un excédent dans la production de certains produits, tels que les dattes, les olives, les céréales, la pomme de terre et les fruits et autres, ce qui qualifie le pays de se positionner sur le marché international ».

Ces journées s’inscrivent, selon le ministre, dans le cadre du nouveau modèle économique qui a pour objectif de réduire la facture des importations de différents produits qui ont connu une augmentation sensible en raison du niveau de vie élevé des Algériens. «Cette situation ne pouvait durer face à la baisse significative des recettes pétrolières, ce qui a amené l’Etat à œuvrer au développement agricole sous tous ses aspects, et ce, conformément à sa politique relative à la sécurité alimentaire, notamment les sujets relatifs à l’abondance de la production, la santé animale et humaine, la production de viande et autres », dira M. Hadjar.

« La rencontre, qui a eu lieu hier au Palais des expositions (Safex), constitue, selon le premier responsable du secteur de la Recherche scientifique, une opportunité pour examiner les expériences existantes dans ce domaine et les résultats qui en ont résulté ainsi que de proposer de nouvelles visions permettant de promouvoir les méthodes de travail, d’accroître la production et d’améliorer la qualité afin de créer des conditions propices à la sécurité alimentaire», a conclu le ministre.

Salima Ettouahria