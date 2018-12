Rencontre gouvernement - walis : Trouver les ressources pour dÃ©velopper lâ€™Ã©conomie locale

C’est désormais une nouvelle stratégie de développement local qui se profile doucement, mais sûrement. Une stratégie dans laquelle les walis seront les acteurs centraux, avec tout ce que cela suppose comme responsabilités et prérogatives.

C’est d’ailleurs ce qu’a tenu à mettre en exergue le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, dans son allocution à la clôture de la réunion gouvernement-walis, dont les travaux se sont déroulés mercredi et jeudi derniers, au Palais des nations de Club-des-Pins, lorsqu’il a instruit les autorités locales pour «conduire les programmes de développement sur le terrain, faire face aux doléances des citoyens, et canaliser et maîtriser les situations de crises découlant de catastrophes naturelles ou provoquées par les perturbations sociales». Il leur fera part de ses remarques et «de quelques orientations» à travers quatre axes précis, exhortant les walis à être «en première ligne» de tout ce qui est relatif notamment à la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi que la lutte contre les différentes formes de criminalité, à travers notamment l’application rigoureuse de la loi et l’organisation de campagnes de sensibilisation pour lutter contre différents phénomènes de société.

Pour ce qui est du sujet crucial des finances, il a précisé qu’il est nécessaire de maîtriser le programme actuel de développement d’une valeur globale de 13,500 milliards de dinars, en évitant les retards qui induisent la réévaluation des projets.

Crise financière oblige, cette nouvelle stratégie confère aux walis et aux élus locaux la charge de trouver les ressources pour développer l’économie locale. En attendant la mise sur rails des recommandations de la rencontre qui a fixé «des missions précises pour chaque wali, les responsables locaux doivent trouver des ressources financières et fiscales pour lancer l’économie dans leurs collectivités respectives.



Une nouvelle feuille de route où figure le volet de la nécessaire communication institutionnelle



Aussi, dans la nouvelle feuille de route figure le volet de la communication institutionnelle. En effet, le Premier ministre a invité les walis à être présents dans les médias, notamment les radios locales et les réseaux sociaux, afin de mettre en valeur les efforts du gouvernement et les réalisations de l’Etat en matière de développement. «Aujourd’hui, le citoyen est devenu une proie facile aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait porter atteinte à la stabilité du pays», a-t-il relevé, soulignant la nécessité de vérifier l’information à la source.

Concernant les conditions de scolarisation, M. Ouyahia a indiqué que le secteur de l’éducation a souffert du gel de plusieurs projets, affirmant que le gouvernement a décidé d’interdire la construction de nouvelles cités sans infrastructures appropriées. «En tant que gouvernement, nous allons poursuivre la levée du gel sur les projets d’infrastructures scolaires et nous n’accepterons plus jamais des classes dépassant les 30 élèves», a-t-il assuré, appelant les walis à adopter des «visions prospectives» dans la réalisation des divers projets.

Par ailleurs, le Premier ministre a réitéré la volonté du gouvernement d’encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises et les accompagner dans le domaine de la formation et de l’investissement dans le secteur agricole. Cette réunion, qui a traité des thématiques liées au développement local, dont la stimulation de la culture entrepreneuriale chez les collectivités locales, est devenue une tradition instaurée par le Président de la République et se veut aussi une opportunité pour les différents services de l’Etat au niveau central pour se réunir avec les walis et examiner les orientations stratégiques du gouvernement, ainsi que les voies et moyens de leur mise en œuvre sur le terrain.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué qu’une réflexion est engagée au niveau de son département pour une réorganisation adaptée aux nouveaux centres urbains pour leur assurer un meilleur encadrement administratif. «Nous sommes en train de réfléchir sur l’organisation la plus adaptée à la prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau des grands centres urbains, notamment au niveau des wilayas d’Oran et Constantine», a déclaré le ministre à l’issue des travaux de la réunion gouvernement-walis.

Il a précisé qu’il s’agira d’une «réorganisation qui va nous permettre de soumettre au Gouvernement la création de circonscriptions administratives au niveau de nos grands pôles urbains que sont Constantine et Oran», citant l’exemple de la nouvelle-ville Ali-Mendjeli (Constantine) qui compte plus de 400.000 habitants répartis sur 3 communes.

Pour M. Bedoui, «il est nécessaire aujourd’hui de réfléchir à encadrer administrativement cette nouvelle ville», faisant remarquer que certaines nouvelles villes construites ces dernières années ne disposent pas d’une administration et de pouvoirs publics à la mesure de leur taille démographique.



Bedoui et la migration clandestine : « Nous tenons à intéresser les jeunes, à les occuper, à les intégrer dans des emplois. »



S’exprimant sur la question de la migration clandestine, le ministre signalera que «par toutes ces recommandations, nous tenons à intéresser les jeunes, les occuper, les intégrer dans des emplois ». Ce sont, pour lui, « des axes importants et fondamentaux pour créer cette dynamique économique et pour y faire face ».

A cet effet, le ministre estimera que « pour faire face à ce phénomène, nous créons un climat, des conditions de vie, une stabilité pour les citoyens, les mécanismes de lutte contre ces déperditions. Ce sont les propositions qu’on donne, c’est un grand défi pour nous ». Il relèvera, au passage, que « l’Algérie n’est plus un pays de transit de la migration clandestine, mais un pays d’accueil ». Toutefois, a-t-il signalé, « les autorités publiques font face à des phénomènes bizarres et dangereux, les services de sécurité découvrent des réseaux qui utilisent des êtres humains, des enfants, dans la mendicité, dans des fléaux très graves, des réseaux criminels, on doit préserver notre stabilité, la protection de nos citoyens, conformément à nos lois, on travaille en collaboration avec les pays voisins et les organisations internationales pour remédier au fléau de la migration clandestine». Enfin, il précisera que « l’Algérie dépense des millions de dollars pour réaliser des centres de transit où les migrants clandestins peuvent être soignés, avoir de l’eau et une bonne prise en charge ».

De leur côté, les ministres ayant pris part à cette réunion, placée cette année sous le thème de la «Gouvernance décentralisée: pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante », ont accueilli favorablement l’option de la gestion décentralisée qui devrait être consacrée à la faveur de l’amendement de la loi sur les collectivités locales, mettant en avant la disposition de leurs secteurs à concrétiser ce modèle de gestion

C’est justement sur ces aspects que les travaux de la rencontre ont porté. Ceux-ci s’étant concentrés sur l’examen de cinq axes, en ateliers, liés essentiellement à l’approfondissement de la décentralisation, l’attractivité du territoire, la promotion du partenariat public-privé, le service public de proximité, ainsi que la modernisation des services et prestations via la numérisation. Enfin, rappelons que les travaux de la réunion gouvernement-walis ont pris fin, jeudi, par l’adoption de plusieurs recommandations devant servir de feuille de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales.

Amel Zemouri