El-Islah : Â« PrÃ©server la stabilitÃ© institutionnelle Â»

Le président du mouvement El-Islah, Fillali Ghouini, a indiqué, hier à Alger, que l'Algérie a besoin de la stabilité institutionnelle, de la valorisation de tous les acquis réalisés et de la poursuite du processus dans une cohérence nationale, afin de gagner le pari du développement global et réaliser une véritable relance économique à même de la faire sortir de la dépendance aux recettes pétrolières et gazières, à la sphère de l'investissement, des énergies renouvelables et des projets durables».

Lors d’une session du BP, il a souligné que la capacité des Algériens est avérée à réussir, à dépasser cette difficile conjoncture et à relever les défis, en tirant les enseignements et leçons du passé, pour fortifier le front interne.

El-Islah et ses militants sont au premier rang de la défense des institutions de l'État, de la société et du projet civilisationnel de l'Algérie, et ne se laisseront jamais entraîner vers «une autre démarche qui fera régresser l'Algérie aussi fascinateurs que soient ses slogans, à l'instar d'Assemblée constituante ou étape de transition», dit-il.

«L'heure est au travail sur terrain, en prévision de la prochaine échéance présidentielle, après la position du Mouvement en faveur de la candidature du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika», a dit M. Ghouini. Il a plaidé, dans ce sens, «pour l'élargissement de la participation à la prochaine présidentielle, par respect de l'opération électorale que nous veillons à ce qu'elle ait lieu dans les délais impartis, en consolidation du processus démocratique et de l'État de droit et des libertés».

M. Ghouini a appelé tous les acteurs du processus électoral et les différentes parties concernées à adopter «des pratiques démocratiques saines, pour conforter la sécurité et la stabilité en Algérie, et resserrer davantage les rangs des Algériens, pour relever les défis et faire face aux complots qui ciblent la sécurité de l'Algérie et l'unité de son peuple».