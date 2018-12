MPA : Â« Parachever les rÃ©formes Â»

Le président du MPA, Amara Benyounès, a appelé, hier à Mostaganem, à un consensus national, pour le parachèvement des réformes politiques et la mise en place d’un projet économique clair pour les prochaines années. Animant un meeting, M. Benyounès a souligné que «la prochaine élection présidentiell est très importante, et elle se déroulera dans des conditions politiques, économiques et sécuritaires aux défis particuliers, dont celui induit par la chute des cours des hydrocarbures en 2014 et leurs retombées sur l’économie nationale».

Le président du MPA a indiqué que celui qui sera élu à la prochaine présidentielle doit initier des réformes économiques «difficiles et douloureuses, par le biais d’un consensus national et par le parachèvement des réformes politiques initiées par le Président Bouteflika, en 2011». «L’économie nationale a besoin davantage de liberté, et non d’entraves, en libérant l’initiative personnelle et privée, en luttant contre la corruption qui ne favorise pas l’édification d’une économie libre et indépendante, loin du socialisme, de la bureaucratie et de l’économie rentière dépendant du pétrole». S’agissant des opposants au renouvellement du mandat présidentiel, le responsable a estimé que «nul ne peut empêcher un citoyen de se présenter aux prochaines élections présidentielles, à l’exception du Conseil constitutionnel qui dispose de toutes les prérogatives de rejeter une candidature». «Nul ne peut imposer à un citoyen algérien de se porter candidat à ce rendez-vous présidentiel, car il s’agit d’une décision et d’un choix personnels propres à chaque candidat», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Amara Benyounès a estimé «qu’il n’existe pas en Algérie une opposition structurée avec un projet clair. Il n’y a que des opposants incapables de présenter un seul candidat aux présidentielles et qui ont échoué à parvenir à un accord sur un candidat». Pour le président du MPA, «la démocratie a besoin d’une opposition forte pour l’alternance pacifique du pouvoir».