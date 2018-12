ANR : Â« Enrichir le dÃ©bat autour de la prochaine prÃ©sidentielle Â»

Le secrétaire général de l'ANR, Belkacem Sahli, a appelé, hier à Alger, les différents partenaires sur la scène politique à contribuer «sérieusement et efficacement» à enrichir le débat autour de la prochaine présidentielle, en œuvrant à convaincre le peuple de leurs propositions et programmes. Présidant la réunion du bureau national, M. Sahli a salué «la teneur du message du Président de la République, dans lequel il a affirmé que si certains réduisent les enjeux du présent et de l'avenir au changement et à la succession des responsables et des personnes, il n'en demeure pas moins que l'enjeu est beaucoup plus grand».

M. Sahli a souligné l'impératif «d'approfondir la décentralisation, de valoriser les potentialités humaines, de promouvoir le service public, d'améliorer la qualité des services, et de lutter contre la corruption et la bureaucratie». Le SG a favorablement accueilli les décisions et recommandations émanant de cette réunion, qui se veut un espace d’échange et de dialogue constructifs entre les différentes parties ayant pris part au processus du développement local intégré, notamment en matière de levée de contraintes, de soutien aux initiatives locales, et d’amélioration de la gouvernance régionale. Pour ce faire, «il faudrait se débarrasser du fardeau de la bureaucratie, impliquer la collectivité locale dans la préparation d’un climat attractif, rationaliser les dépenses et relancer les investissements sur le terrain», a-t-il soutenu. M. Sahli a réitéré la position de son parti qui soutient le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de «préserver les acquis, remédier aux carences recensées, approfondir les réformes et concrétiser la pratique démocratique».