RND : Haro sur Â« les professionnels de lâ€™indignation Â» !

Le porte-parole du RND, Seddik Chihab, a fustigé, hier depuis El-Tarf, ceux qu’il a qualifié de «professionnels de l'indignation», qui se déploient pour «créer un climat de doute et d'instabilité».

Mandaté par le Secrétaire général du RND, pour présider une rencontre du bureau local de cette formation, M. Chihab a dénoncé «les gens qui critiquent toute action et décision pour semer le doute et freiner le développement du pays». Il a souligné que «les professionnels de l'indignation» ont critiqué le recours au financement non conventionnel, attestant que «ces mêmes voix auraient certainement critiqué l’option du recours au FMI pour relancer des projets de développement». M. Chihab a considéré que «ces voix critiquent pour critiquer», et omettent de «débattre du meilleur moyen pour aller de l’avant». Rappelant l’appel du Président Bouteflika à «la construction d'un front populaire solide», il a plaidé pour la continuité du processus de développement pour davantage de progrès et de stabilité. «La réconciliation et la concorde nationales ont permis d’importants acquis pour le pays sur les plans social, économique et politique», a-t-il ajouté, soulignant que le choix de la continuité que prône le RND était dicté par le souci de «consolider les fondations d’une société développée et solidaire». «La stabilité est un acquis résultant des décisions sages du Président de la République, qu’il faut préserver pour édifier un pays fort, démocrate et stable par ses institutions», a-t-il ajouté.