FLN : Â« Amorcer un nouveau systÃ¨me de gestion Â»

Le membre du comité central du Front de libération nationale (FLN), Mahdjoub Bedda, a souligné, à Relizane, que le changement opéré à la direction de son parti est «l'amorce réelle d'un nouveau système de gestion». Présidant une rencontre régionale, à la maison de la Culture de Relizane, des élus locaux du FLN de six wilayas dans l'ouest du pays, M. Bedda a déclaré que tous les militantes et militants du FLN sont mobilisés pour contribuer à l'application d'une feuille de route, dont est chargée la nouvelle direction du parti, sur instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, tout en exprimant la disposition de l'ensemble des militants et cadres du FLN à contribuer à l'amélioration de la situation du parti. «Nous déplorons le fait que certains Algériens doutent des réalisations de l'État sous la bonne gouvernance, et oublient de manière intentionnelle ou par ignorance comment était auparavant la situation du pays et comment elle est devenue actuellement», a-t-il déclaré, invitant à «s'attarder sur la situation de certains pays voisins». M. Bedda s'est référé au message du Président de la République, adressé il y a deux jours aux participants à la réunion gouvernement - walis, disant que «les aventuristes qui font dans la promotion de la culture de l'oubli, du déni et de la négation ne sauront jamais être des forces de construction et d'édification. Bien au contraire, ils dissimulent les faucilles du massacre, qu'ils n'hésiteront pas à utiliser pour faire basculer le pays dans l'inconnu». Le membre du comité central du FLN a enchaîné, dans ce contexte, que «les Algériens savent distinguer entre ceux qui travaillent et se sacrifient pour leur dignité, et ceux qui cultivent la rumeur». Au passage, il a valorisé les efforts et les réalisations du Président de la République dans tous les domaines, à l'instar de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, saisissant l'occasion pour appeler le Président de la République à parachever le processus de développement. «Nous saisissons cette rencontre, pour affirmer notre soutien inconditionnel au Président de la République dans la poursuite du processus de développement, et nous nous engageons à œuvrer avec abnégation pour le parachèvement de l'édification du pays», a-t-il déclaré. Les participants à cette rencontre, dont des anciens élus et des élus locaux du FLN des wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Chlef, Mostaganem et Relizane, ont salué, dans un communiqué final, l'initiative de création de l'Association des anciens élus du FLN, tout en affirmant leur soutien à cette association qui a pour mission de bâtir un front national à même de renforcer les acquis, valoriser les réalisations et resserrer les rangs, pour la continuité dans l'édification du pays.