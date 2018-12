Droit additionnel provisoire de sauvegarde, M. Djellab : Â« Consolidation de la liste des marchandises Â»

Interrogé en marge de cette rencontre sur le Droit additionnel provisoire de sauvegarde, le ministre du Commerce a indiqué que «la liste est finalisée, nous sommes juste, en train de consolider la liste de ces marchandises pour la publier, soulignant au passage que l’objectif consiste, d’une part, en la protection du produit national et, de l’autre, à la réhabilitation du commerce extérieur. En effet, les modalités d’élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants sont arrêtés par un comité interministériel, dénommé le «Comité». Présidé par le représentant du Premier ministre, le comité est composé des représentants des ministères des Finances (impôts et douanes), du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture, ainsi que du représentant de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.

Le Comité peut également associer à ses travaux tout représentant d’un autre ministère dont la participation est jugée utile.

F. I.