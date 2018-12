Registre du commerce Ã©lectronique : Moderniser le contrÃ´le

Le ministre annonce que la prochaine phase concernera la numérisation du procès-verbal, avec à la clé une «interconnexion avec les services de la Justice».

«La numérisation du contrôle de registre du commerce vise l’authenticité du registre et l’élimination de toute opération de sa falsification», a déclaré, hier, le ministre du Commerce lors de son intervention à la journée d’information dédiée au registre du commerce électronique comme outil efficace de modernisation du contrôle économique. Une opération pilote est menée, depuis un mois déjà, à Alger. Sa généralisation est annoncée graduelle. Pour ce faire, Saïd Djellab a interpellé les associations, le patronat et les chambres de commerce pour s’enregistrer au Registre du commerce électronique, précisant que la date butoir est fixée au 11 avril 2019. A cette démarche, s’ajoute le contrôle électronique. Le ministre annonce que la prochaine phase concernera la numérisation du procès-verbal, avec à la clé une «interconnexion avec les services de la justice». En termes de chiffres, le ministre annonce qu’à fin novembre 2018, le nombre de commerçants de cette nouvelle formule est de 828.328, soit 43% des opérateurs inscrits au registre du commerce.



Houda Faraoun : « 5 millions de cartes Eddahabia en 18 mois. »



Sur sa lancée, le premier responsable du secteur souligne qu’à travers cette coopération avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique «permet de réactiver les mécanismes de contrôle au niveau du marché national, garantir la transparence dans les transactions commerciales et renforcer la protection du consommateur». D’autre part, le ministre rappelle que l’Algérie, en parallèle des réformes menées par différents secteurs, accorde un intérêt particulier, davantage croissant, à la gouvernance électronique. Il souligne que la généralisation de l’usage de la technologie «permet de faciliter l’activité commerciale, améliorer le climat de l’investissement et mettre fin à la bureaucratie».

Pour sa part, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a relevé l’importance de cette numérisation du CNRC. Elle rejette, dans un autre contexte, les assertions selon lesquelles la distribution de cartes magnétiques «Eddahabia», enregistre un retard. Pour argument, elle s’appuie sur des chiffres : «5 millions de cartes sont distribuées en 18 mois», annonce-t-elle. A ce sujet, elle indique qu’Algérie Poste fabrique elle-même la personnalisation des cartes vierges importées. Tout récemment, la ministre a fait part de la conclusion d’un marché pour l’acquisition de près de 6 millions de cartes vierges, dernier stock en ces cartes. A ce propos, Mme Faraoun a précisé qu’Algérie Poste acquerra, le mois prochain, une importante quantité de cartes vierges, pour couvrir la demande estimée à 1,3 million.

De son côté, Aissa Bekaï, directeur général de la régulation et de l’Organisation des activités au ministère du Commerce a indiqué que l’objectif de cette opération se résume en la dématérialisation des actions menées par son département, la facilitation de la collecte et de l’analyse des informations liées au contrôle, la planification utile et efficiente des opérations de contrôle, et la garantie de la transparence. Sur sa lancée, il précise que pour la wilaya-pilote, Alger, 436 agents sont formés et encadrés, et affirme, quant aux perspectives relevant la globalisation de cette opération au niveau national, la programmation de cycle de formation et l’acquisition de moyens nécessaires.

Fouad Irnatene