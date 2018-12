Promotions dans le secteur de lâ€™Ã©ducation nationale : PrÃ¨s de 41.000 enseignants concernÃ©s

Plus de 40.890 postes ont été proposés par le ministère de l’Education nationale aux grades de professeur principal et professeur formateur des trois cycles d’enseignement au titre de l’année 2018, dont les résultats de l’opération d’inscription sur les listes de qualification, sont connus, depuis jeudi dernier, au niveau des directions de l’Education. En effet, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a précisé sur sa page officielle facebook que l’annonce des résultats devrait se poursuivre jusqu’au 6 décembre au niveau des 50 directions de l’Education à l’échelle nationale. Il faut rappeler que le ministère de l’Education nationale a annoncé l’ouverture de l’opération à partir de 11 novembre, jusqu’au 25 du même mois. Il convient de noter que les catégories concernées par cette opération de promotion des professeurs par voie d’inscription aux grades de professeur principal et professeur formateur, qui a eu lieu du 11 au 25 novembre dernier, ont été définies dans un procès-verbal ayant sanctionné la réunion organisée précédemment entre Mme Benghabrit et les cadres du ministère. Ainsi, les grades concernés par les promotions sont les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades d’enseignement remplissant les conditions juridiques requises pour la promotion, par voie d’inscription sur les listes de qualification, prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Concernant les professeurs de l’enseignement du cycle primaire, les enseignants ayant dix ans d’ancienneté sont concernés par la promotion au grade de professeur principal, tandis que les enseignants principaux justifiant le même nombre d’années d’expérience sont concernés par la promotion au grade de professeur formateur. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l’enseignement moyen concerne les enseignants ayant 10 ans d’ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant le même nombre d’années d’expérience. Pour le cycle secondaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant 10 ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal, alors que pour être promu au grade de formateur, le professeur principal doit cumuler une dizaine d’année d’ancienneté. Il convient de noter que les procédures de promotion par voie d’inscription sur les listes de qualification portent en premier lieu sur l’élaboration d’une liste nominative comportant tous les enseignants éligibles à cette promotion, et ce, quelle que soit la matière d’enseignement, en totalisant l’ancienneté requise jusqu’au 31 décembre 2017. Qualifiant ces nouvelles procédures relatives au dossier de la promotion «d’importantes», la ministre a souligné qu’il sera procédé durant 2018 et 2019 à la même modalité de promotion suivie durant les années 2015, 2016 et 2017».

Elle a ajouté que cette procédure permettra à la commission installée au niveau du ministère composée de représentants des partenaires sociaux, de veiller sur la transition de la promotion «sociale» au mérite pédagogique. La ministre de l’Education a indiqué que la mise en œuvre de ces procédures «permettra de restaurer la stabilité au secteur et de consacrer la dignité de plusieurs catégories», affirmant que «d’autres revendications ont été débattues avec les partenaires sociaux pendant quatre années». «Nous visons une école ouverte et de qualité en nous appuyant sur une politique de formation qui concerne toutes les catégories», a-t-elle affirmé à la fin.

Kamélia Hadjib