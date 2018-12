ModalitÃ©s dâ€™Ã©lection des membres du Conseil de la Nation : Le dÃ©cret exÃ©cutif publiÃ© au journal officiel

Le décret exécutif relatif aux modalités d’élection des membres élus du Conseil de la nation pour lesquelles le collège électoral est convoqué pour le 29 décembre prochain vient d’être publié au Journal officiel.

Les membres élus du Conseil de la nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de wilaya. Il convient de signaler ici que c’est conformément aux dispositions de la Constitution notamment (articles 91-6 et 119), et à la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, que s’effectue la convocation du collège électoral. Le collège électoral est composé, faut-il le rappeler, de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et des membres des Assemblées populaires communales (APC) de chaque wilaya. Les dispositions de ce décret exécutif stipulent également que le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur. Aussi, pour exercer - à sa demande - son droit de vote par procuration, l’électeur doit justifier son appartenance à l’une de deux catégories, à savoir, les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile ou alors les électeurs se trouvant momentanément à l’étranger. L’article 4 du décret souligne cependant que la procuration ne peut être donnée qu’à un seul mandataire du même collège électoral. A noter par ailleurs, chaque wilaya est représentée au Conseil de la nation par deux sièges. La déclaration de candidature résulte du dépôt par le candidat, au niveau de la wilaya, d’un formulaire de déclaration en double exemplaires, dûment rempli et signé par le candidat. Ce formulaire est remis par les services compétents de la wilaya, sur présentation, par le candidat, d’une lettre annonçant l’intention de se présenter à l’élection des membres élus du Conseil de la nation. Toute déclaration de candidature doit être accompagnée du dossier de candidature, lequel doit être déposé par l’intéressé auprès des services compétents de la wilaya qui sont chargés, pour leur part, de le déposer immédiatement, et dans la même journée, au niveau de la commission électorale de wilaya qui siège au niveau de la Cour, contre un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt. Il faut dire que la commission électorale de wilaya peut éventuellement rejeter la candidature et ce, par décision motivée. En cas de rejet, la décision doit être notifiée, par le biais des services compétents de la wilaya, au candidat dans un délai de deux jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

Il est bon de savoir que ce rejet peut faire l’objet de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois jours francs, à partir de la date de notification du rejet. Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d’enregistrement du recours. Le jugement y afférent est notifié, d’office et immédiatement, par tous les moyens légaux aux parties concernées et au wali pour exécution. Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours, conformément aux dispositions de la loi organique du 25 août 2016. Pour les besoins de ces élections, il sera procédé à l’ouverture, au chef-lieu de chaque wilaya, d’un ou de plusieurs bureaux de vote, selon le cas. Le collège électoral est réparti sur des bureaux de vote n’excédant pas quatre cents électeurs par bureau. Le scrutin qui se déroule en un jour est ouvert à huit heures pour être clos le même jour à dix-sept heures. Toutefois, dans les wilayas où est constaté l’accomplissement du droit de vote par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d’émargement, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l’horaire prévu. Le texte souligne également que «le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d’émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement».



Une transparence optimale



Il est à relever que les sénatoriales sont d’une transparence optimale. Aussi et comme le stipule l’article onze du même texte «chacun des bureaux de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de deux assesseurs et de quatre membres suppléants, tous magistrats, désignés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Chacun des bureaux de vote est doté d’un secrétariat dirigé par un greffier désigné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux».

L’article suivant souligne aussi que le nombre de bureaux de vote de chaque wilaya doit être notifié par le ministre chargé de l’Intérieur au ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans les vingt jours avant la date du scrutin. En ce qui concerne le siège du et/ou des bureaux de vote, ce dernier est fixé par le wali, il le(s) dote de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son (leur) fonctionnement, selon le cas. S’agissant de la liste des électeurs constituant le collège électoral, cette dernière est dressée par le wali quatre jours avant la date d’ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d’une liste d’émargement. Cette liste est mise à la disposition des candidats et du collège électoral. Aussi, une copie dûment certifiée par le wali, est déposée le jour du scrutin au niveau de chaque bureau de vote. Cela dit et en cas de création de plus d’un bureau de vote, le collège électoral doit être réparti sur le nombre de bureaux de vote créés.

Il faut signaler que le décret exécutif qui vient d’être publié dans le dernier J.O. comporte toutes les informations relatives aux sénatoriales.

Avant cette publication, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait signé, au mois de novembre, un décret présidentiel portant convocation du collège électoral, en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, qui aura lieu le samedi 29 décembre. Le Conseil de la nation est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret (2 tiers) et 48 désignés par le Président de le République, dans le cadre du tiers présidentiel. Lors de la dernière élection pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation qui s’est déroulée le 29 décembre 2015, le parti du Front de libération nationale «FLN» avait gagné 23 sièges. Il était suivi du Rassemblement national démocratique «RND» avec 18 sièges, des Indépendants (4 sièges), le Front des forces socialistes «FFS» (2 sièges) et le parti Fadjr El Jadid (un siège).

Soraya Guemmouri