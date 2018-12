Protection des droits de lâ€™homme : Â«Lâ€™AlgÃ©rie, un pays leader en la matiÃ¨reÂ»

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), en collaboration avec l’Organisation internationale de la réforme pénale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a organisé, hier à l’hôtel Dey (Alger), une session de formation portant sur la protection des droits de l’homme au profit d’officiers formateurs de la police judiciaire.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture des travaux, la présidente du CNDH a déclaré que la tenue de cet atelier de formation qui s’étale jusqu’au 5 décembre coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et ajouté que le Haut commissariat des droits de l’homme des Nations unies a placé les célébrations de cette année sous le slogan «Unissons nous tous pour l’égalité, la justice et la dignité humaine». Devant les officiers formateurs, Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar a mis en exergue le fait que la promotion des droits de l’homme, outre d’être un impératif juridique et éthique, participera sans doute à «renforcer» la confiance entre la police et les citoyens, saluant, par ailleurs, les efforts déployés, par ces derniers, dans la préservation et le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine dans l’accomplissement de leurs différentes missions». L’oratrice se réjouira du fait que l’Algérie occupe une place «plus qu’honorable» dans la protection et le respect des droits de l’homme. «Notre pays est leader, dans la région, puisque nous avons une Constitution de 2016 qui a pratiquement repris l’ensemble des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme», a-t-elle indiqué avant d’affirmer : «Nous veillons, donc, à ce que ces droits et principes consacrés par la Constitution soient appliqués». Concluant ses déclarations, la présidente a précisé le fait que son institution agit en fonction des dispositions constitutionnelles et législatives qui lui sont conférées avant de nous faire part du fait que la loi du 3 novembre 2016 introduit la notion de formation continue. «C’est à cet effet qu’après avoir signé un accord de partenariat avec la Direction générale des droits de l’homme en 2017, nous activons dans le cadre de la formation des officiers de la police judiciaire en faisant appel à des experts internationaux utilisant des techniques assez innovantes», a rappelé la présidente du CNDH. Pour sa part, le directeur des programmes auprès de l’organisation internationale, non-gouvernementale, pour la réforme pénale dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a affirmé que le renforcement du lien entre la sûreté nationale et le citoyen passe par la protection des droits et des libertés fondamentales. A ce propos, il a souligné les «efforts constants» déployés par notre pays dans ce domaine. «La création d’un Bureau des droits de l’homme au sein de la Direction générale de la sûreté nationale est une initiative à valoriser, elle doit être prise en exemple par les autres pays», s’est-il félicité avant de confier que le travail sécuritaire «dépasse» la lutte contre la criminalité et constitue, en premier lieu, un travail humanitaire et social basé sur le «professionnalisme» et sur la confiance avec tous les membres de la société».

Sami Kaïdi