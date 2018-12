DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien prÃ©sident amÃ©ricain Bush : Messages de condolÃ©ances du prÃ©sident Bouteflika

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances à l'ancien Président des États-Unis d'Amérique, George Walker Bush, suite au décès de son père, l'ancien Président américain, George Herbert Walker Bush, dans lequel il lui a exprimé sa «grande tristesse». «C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de votre cher père, George Herbert Walker Bush, ancien Président des États-Unis d'Amérique et grand homme d'État, qui a œuvré toute sa vie à servir son pays», écrit le Président Bouteflika, dans son message. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, à vous, ainsi qu'à tous les membres de votre illustre famille, mes sincères condoléances, et vous assurer de ma profonde sympathie. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste, vous et votre famille, et vous permette de surmonter ensemble cette pénible épreuve», ajoute le Chef de l'État. «En vous renouvelant ma solidarité en cette épreuve, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération», conclut le Président Bouteflika.



Le président Bouteflika exprime à son homologue américain sa profonde affliction



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances au Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, suite au décès de l'ancien Président américain George Herbert Walker Bush, faisant part de sa «profonde affliction» pour la disparition d'un «homme d'État qui a marqué la politique américaine». «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la triste nouvelle de la disparition de George Herbert Walker Bush, ancien Président des États-Unis d'Amérique et homme d'État qui a marqué de son empreinte indélébile la politique américaine», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Avec sa disparition, les États-Unis d'Amérique perdent un de leurs hommes politiques les plus illustres dont les fortes convictions lui ont valu, à juste titre, l'admiration et le respect de tous», a souligné le Chef de l'État. «Je voudrais, en cette douloureuse circonstance, vous adresser et, à travers vous, à la famille et aux proches du défunt, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, mes condoléances les plus sincères et mes sentiments de compassion et de sympathie», a ajouté le Président de la République.