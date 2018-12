Tamanrasset : Reddition dâ€™un terroriste

«Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Berbouchi Ouennani dit «Abou Hamza», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012», précise un communiqué du MDN.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et à In Guezzam (6e RM) trois orpailleurs, et saisi un véhicule tout-terrain, huit motocycles, des outils de détonation, cinq groupes électrogènes, sept marteaux-piqueurs, cinq détecteurs de métaux et 0,5 tonne de denrées alimentaires».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tamanrasset, 26 immigrants clandestins de différentes nationalités.