M. GaÃ¯d Salah en visite officielle aux Ã©mirats Arabes Unis et au Qatar

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, effectue, depuis hier, une visite officielle aux Émirats arabes unis et au Qatar.

«Conformément à l’approbation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, effectuera, du 1er au 4 décembre, une visite officielle aux Émirats arabes unis, sur invitation de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Commandant Suprême Adjoint des Forces Armées, Prince Héritier d’Abou Dhabi, pour assister à la célébration de la 47e Journée Nationale des Émirats arabes unis, le 2 décembre.» Cette visite constituera «une opportunité pour discuter l’état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l’étendre à d’autres domaines d’activité servant les intérêts communs des deux pays», a ajouté la même source. En outre, le Général de Corps d’Armée effectuera une visite officielle au Qatar, du 4 au 6 décembre, sur invitation du Docteur Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, Président Adjoint du Conseil des ministres, Ministre d’État aux Affaires de Défense qatari, a indiqué le communiqué du MDN. Cette visite sera une occasion pour étudier les voies et les moyens de coopération entre les deux armées.