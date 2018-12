CoopÃ©ration algÃ©ro-saoudienne : Pour un nouvel Ã©lan

L'Algérie et l'Arabie saoudite œuvrent à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et à ouvrir des perspectives aux investisseurs, en vue de hisser le volume des échanges commerciaux, à travers la concrétisation des projets de partenariat et d'investissement, convenus lors des visites intenses effectuées, ces dernières années, par les hauts responsables des deux pays.

La visite du Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, les 2 et 3 décembre en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau, composée de membres du Gouvernement, d'hommes d'affaires et de personnalités éminentes, s'inscrit dans le cadre des relations privilégiées liant les deux pays et la volonté partagée des dirigeants des deux pays d'élargir leur partenariat économique. Cette visite devra relancer les différents ateliers bilatéraux issus de la 13e session de la réunion de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue à Riyad en avril dernier et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de l'investissement, de la normalisation et des relations internationales. L'Arabie saoudite aspire à établir des partenariats d'investissement stratégique avec l'Algérie, en vue de booster les relations économiques et les hisser au niveau des relations politiques existant entre les deux pays. L'Algérie a, de son côté, affiché sa disposition à coopérer avec Riyadh dans tous les domaines économiques, notamment dans l'industrie qui a enregistré un progrès considérable ces dernières années. Les deux pays veulent établir des partenariats dans le domaine des hydrocarbures, de la pétrochimie, de l'agriculture, de l'industrie, de l'économie du savoir et du tourisme, des secteurs dans lesquels le Gouvernement algérien encourage l'investissement en assurant diverses facilitations. L'Arabie saoudite est l'un des principaux fournisseurs de l'Algérie, avec des importations estimées, lors des dix premiers mois de 2018, à 571 millions de dollars, soit une hausse de +29,77 % par rapport à la même période de l'année de 2017. La visite du Prince héritier saoudien sera l'opportunité d'examiner et d'échanger les points de vue sur les questions politiques et économiques arabes et internationales d'intérêt commun, et à leur tête la question palestinienne et les situations dans certains pays frères, outre les évolutions du marché pétrolier. Les prix du pétrole ont connu, ces derniers jours, une baisse sensible dans un marché aux contours imprécis, en attendant les décisions de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs partenaires hors OPEP, prévue en fin de semaine à Vienne, pour décider des niveaux de la future production, qui devrait enregistrer une baisse pour soutenir les prix, selon les experts. Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, avait déclaré, mardi dernier, que «l'Arabie saoudite ne s'est pas retirée de l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires hors Opep sur la baisse de la production», précisant que «Riyad a faiblement augmenté ses quotas de production, pour faire face à la baisse de l'offre, induite par le recul de la production du Venezuela et de la Libye, pour garantir l'équilibre du marché». Il a ajouté, dans ce sens, que l'Algérie œuvrait actuellement à rapprocher les vues entre les pays producteurs membres de l'Opep et ceux non membres. Concernant la visite du Prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, le ministre a indiqué qu’elle s'inscrivait dans le cadre des activités diplomatiques, et ne revêtait «aucune autre intention liée au marché pétrolier». C’est la deuxième du genre en Algérie d'un haut responsable saoudien, après celle du ministre saoudien de l'Intérieur, le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, qui avait effectué une visite officielle de quatre jours en mars dernier. Le ministre saoudien avait souligné «l'importance de renforcer les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, et de les promouvoir au niveau escompté par les dirigeants des deux pays», rappelant le rôle important de l'Algérie sur les plans régional et régional. L'Algérie est la cinquième étape de la tournée arabe du Prince héritier Mohammed Ben Salmane, qui l'a mené jusqu'à présent aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, en Égypte et en Tunisie.