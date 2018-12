JournÃ©es euromaghrÃ©bines de la communication publicitaire : Â« Le pouvoir de la marque Â»

Le «Pouvoir économique de la marque» était au centre des 12e Journées euromaghrébines de la communication publicitaire, réunissant des représentants d’institutions étatiques, d’organismes privés, des experts et des conseillers en communication. «La communication publicitaire n’est pas un divertissement ni une option, mais une obligation» pour toute entreprise ambitionnant de réussir, a affirmé, lors de cette rencontre, son organisateur Rachid Hessas, directeur général de RH International Communication. Il a ajouté, à ce propos, que la communication publicitaire «est l’un des éléments essentiels» sur lesquels se base toute entreprise qui œuvre à devenir «une référence nationale et qui n’a rien à envier» à celles évoluant dans les pays développés. «Il y a l’entreprise qui porte la marque et qui réalise le produit, soit celle-là même qui détient le pouvoir économique et qui honore l’économie nationale» a-t-il poursuivi, insistant sur la clarté et la justesse du message publicitaire à faire passer par les annonceurs. «Il faut distinguer entre l’entreprise, la marque et le produit, tout en prenant en considération le rôle de la marque dans l’économie, qui peut être celui d’ambassadeur pour un pays», a-t-il explicité, citant l’exemple d’une eau minérale nationale réputée, dont l’appellation renvoie autant à l’entreprise, à la marque qu’au produit. Il a par ailleurs évoqué le recours des entreprises aux nouveaux supports que sont les réseaux sociaux et qui leur permettent de sonder leur réputation et la réussite ou pas de leurs produits et labels. Une récente enquête, réalisée en avril 2018 sur le comportement des Algériens «à l’heure du digital» et face à l’avancée de l’internet, par le cabinet spécialisé dans les études de marchés, Immar Maghreb, confirme cette tendance. Le représentant de l’Association algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement, M. Djamel Touati, est revenu, quant à lui, sur une autre étude menée par cet organisme, en 2017. Selon celle-ci, près des deux-tiers des consommateurs algériens disaient privilégier les marques qui renvoient à leur identité et à leur appartenance culturelle, même si celles-ci peuvent être plus onéreuses que d’autres. C’est le cas, notamment pour la communauté nationale établie à l’étranger qui recherche des produits locaux, à même de leur rappeler leur patrie d’origine. L’intervenant a, par ailleurs, insisté sur la notion de «responsabilité de la marque», selon laquelle il est davantage question de l’humain et des valeurs, plutôt que du produit en lui-même uniquement. Les participants à cet évènement s’étalant sur deux jours débattront de «l’entrée dans un monde hyperconcurrentiel des marques et des produits, marquant ainsi la fin des marchés captifs». «Cette thématique d’approche pose la dynamique du lien entre l’entreprise, la marque et le produit. C’est autour de cette jonction que porteront les débats». Ils saisiront cette opportunité pour «réagir sur le concept marketing qui, en s’imposant, devient le référent primordial qui assure la notoriété de l’entreprise, et la possibilité, pour celle-ci, de s’étendre en allant à la conquête de nouveaux marchés tout en élargissant sa gamme de produits sous la marque en question». Les thèmes retenus pour ces journées porteront, notamment sur «La collaboration commerciale des marques avec des +Influenceurs+», «Les bonnes pratiques internationales», «Le marketing d’influence» et «Les influenceurs».