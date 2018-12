Hausse des importations des mÃ©dicaments

Pour ce qui concerne la facture d'importation des médicaments durant les dix premiers mois de 2018, elle s'est établie à 1,796 md usd contre 1,593 md usd à la même période de 2017, en hausse de 203 millions usd (+12,76%). Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place dès le début de l'année, dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale. Il avait ainsi été décidé de la suspension provisoire d'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, et ce à travers l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% et le relèvement des droits de douane pour des produits alimentaires. En outre, la loi de finances complémentaire de 2018 a institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), non encore appliqué, pour les opérations d'importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%, qui sera perçu en sus des droits de douane.