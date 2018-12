Importations des produits alimentaires : LÃ©gÃ¨re augmentation

La facture globale des importations des produits alimentaires a enregistré une légère hausse durant les dix premiers mois de 2018, tirée par les importations des groupes céréales, semoules et farines ainsi que des tourteaux et résidus de l'extraction de soja, a appris l'APS auprès des Douanes algériennes. La facture globale du Groupe des produits alimentaires, qui a représenté près de 19% de la structure des importations algériennes, a atteint 7,25 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin octobre 2018 contre 7,12 mds usd durant la même période de 2017, en hausse de 130 millions de dollars (+1,83%), précise le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (Cntsid). Par catégories de produits, la facture des importations des céréales, semoules et farines, qui a représenté plus de 36% des importations alimentaires durant les dix premiers mois 2018, a grimpé à 2,61 mds usd contre 2,27 mds usd, soit une augmentation de 340 millions de dollars (+15%) entre les deux périodes de comparaison.

Quant aux importations des tourteaux et résidus de l'extraction de soja, elles se sont chiffrées à 583,84 millions usd contre 361 millions usd, en hausse de 222,84 millions usd (+61,73%). En revanche, cinq principaux produits alimentaires (laits et produits laitiers, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont connu des baisses. Ainsi, le lait et produits laitiers ont été importés pour 1,203 md usd contre 1,226 md usd, en baisse de 23 millions usd (-1,86%).

Concernant les sucres et sucreries, ils ont été importés pour 717,85 millions usd contre 913,38 millions usd, soit une diminution de 195,5 millions usd (-21,41%). Les légumes secs ont également reculé à 247,71 millions usd contre 314,62 millions usd, en baisse de 67 millions usd (-21,3%).