Le Pr A. Tadjeddine, PrÃ©sident de lâ€™association de protection contre le SIDA, Ã  El Moudjahid : Â« Des femmes sÃ©ropositives dÃ©cident de sâ€™organiser en association Â»

El Moudjahid : Pour commencer, quelle est votre appréciation de la situation sur le terrain de la protection et de la prévention contre le sida en Algérie, et en particulier à Oran ?

Pr A. Tadjeddine : Je tiens à souligner ce point, le sida d’aujourd’hui n’est pas le même il y a 20 ans. C’est une maladie chronique tout comme le diabète ou l’hypertension. Si la charge virale de la personne qui est sous traitement est négative, son cas ne cause aucun problème. Preuve en est que dans notre association, nous avons pris en charge des femmes séropositives enceintes et après le traitement, la charge virale de l’enfant né a donné un résultat négatif. Voilà, tout ça pour dire que pour nous, le maillon fort de notre stratégie est le dépistage chez les populations clés. Nous sommes l’une des rares associations, sinon la seule, qui assure le suivi de la transmission mères-enfants au niveau des 11 wilayas de l’ouest.

Il faut savoir que ce n’est pas uniquement la région de l’ouest qui bénéficie des actions de notre association. Nous avons un projet avec l’union européenne qui nous a permis d’activer au niveau de la wilaya de Béchar où nous avons réalisé des dépistages dans les cités universitaires et chez d’autres populations clés. l’APCS a réalisé une étude en 2015 qui a montré que la prévalence du VIH dans les régions du Sud est plus importantes chez ces populations clés que dans le nord.

Nous sommes aussi présents à Alger où nos actions ciblent en particulier les usagers de drogue par voie intraveineuse. Par rapport à ce dernier point, l’Etat a un effort à faire étant donné que le traitement de substitution au SUBUTEXT ou autres produits injectables à savoir la méthadone est agréée en Algérie et, d’ailleurs, nous sommes le seul pays au Maghreb à l’avoir fait. Cela dit, elle n’est pas encore disponible d’où le rôle de l’Etat qui doit assurer sa disponibilité dans les plus brefs délais possibles.



Peut-on avoir quelques chiffres, pour illustrer l’impact de toutes ces actions visant à lutter et à prévenir contre le sida, qu’elles soient menées par les associations ou par l’État ?

Donner des chiffres, oui, mais souvent les chiffres cachent l’essentiel. Néanmoins, il faut retenir deux chiffres essentiels. Le nombre de cas en Algérie est estimé à peu près à 30.000. Nous avons détecté à ce jour 12.000 nouveaux cas à travers le territoire. Cela veut dire qu’il y a au moins 18.000 peut-être 20.000 jeunes qui ne savent pas encore qu’ils sont séropositifs d’où l’importance du dépistage.



Y a-t-il une évolution dans le vécu de la maladie chez les sujets porteurs du VIH ?

Une évolution énorme. Les séropositifs sont de plus en plus solidaires, motivés et déterminés à prendre le traitement de façon rigoureuse, une fois le choc passé. Les femmes en particulier donnent beaucoup de leur temps pour aider les éducateurs à faire leur travail et participent activement aux groupes de paroles de femmes séropositives. Malheureusement c’est l’environnement qui n’avance pas y compris chez les blouses blanches. Quoiqu’à Oran, le problème est réglé depuis longtemps ce qui n’est pas le cas des autres régions. Quand je vous dis que certains médecins refusent de faire accoucher une femme séropositive pour des raisons souvent d’ordre idéologique et qui sont dans le jugement oubliant qu’ils sont sous serment d’Hippocrate.



Contrairement à l’évolution de la prise en charge de la maladie, les mentalités et l’environnement, ainsi que le regard de l’autre semblent stagner au point départ. Ne pensez- vous pas que cela est dû, entre autres, à l’absence de grandes actions de sensibilisation, à travers, notamment, les grands médias et le prêche religieux ?

Absolument. A l’échelle locale à Oran, il y a des efforts qui sont déployés dans ce sens. Nous avons une quinzaine d’imams à Oran dont Fezzazi, Rahali qui adhèrent à notre cause et s’inscrivent dans notre démarche. Nous les considérons comme des alliés. Certains d’entre eux organisent, après le prêche du vendredi, des rencontres de sensibilisation en direction des jeunes sur l’usage des préservatifs. Il faut dire que la situation à Oran est beaucoup moins compliquée qu’ailleurs. Il y a une acceptation de l’autre chez la population car la tolérance, pour mois, est la dernière marche avant l’exclusion.



Une note d’optimisme ?

Des femmes séropositives à Oran ont décidé de s’organiser en association autonome. C’est juste extraordinaire ! C’est l’une des rares dans le monde arabe. Actuellement, elles attendent leur agrément.

Entretien réalisé par : Amel Saher