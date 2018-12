JournÃ©e internationale de lutte contre le SIDA : Ces victimes de stigmatisation

Malgré le fait que les premiers cas d’atteinte du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) remontent à près de 35 ans, les porteurs déclarés du VIH (virus de l’immunodéficience humaine) doivent encore faire face à la stigmatisation liée à leur état, émanant parfois même de professionnels de la santé.

À ce sujet, le Pr Boulakehal Nadia, chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire Benbadis de Constantine, a bien voulu nous relater certains cas, assez typiques en somme, de patients pris en charge au niveau de ce centre de référence, et victimes de discrimination : « D’un point de vue général, l’entourage social et professionnel se montre peu tolérant à l’égard des personnes séropositives, et il y a certains malades qui vont jusqu’à enlever les étiquettes de leurs boîtes de médicaments, voire en vider carrément le contenu dans un sac et jeter l’emballage, afin que leur statut ne soit pas découvert par leur voisinage ou leurs collègues », et d’ajouter : « Malheureusement, cette stigmatisation est également vécue en milieu médical. À titre d’exemple, il arrive que des malades se voient refuser une fibroscopie ou un autre type d’examen, pourtant nécessaire à l’évaluation de leur état ». Notre interlocutrice raconte, scandalisée, le cas de deux de ses patients en butte à ce phénomène : « Un patient, originaire d’une wilaya du Sud, a dû payer 2.000 DA pour une fibroscopie, sous prétexte qu’il était séropositif ! Une autre patiente, une femme qui se voyait refuser à chaque fois des soins dentaires, s’est résolue à extraire toutes ses dents pour en finir une fois pour toutes !

Bien sûr, cette fois-ci, elle avait caché son atteinte par le virus au chirurgien-dentiste ». Cela étant, le Pr Boulakehal note avec satisfaction la solidarité et la compréhension grandissantes dont font preuve les familles, particulièrement les conjoints, envers les patients : « Il y a des maris séronégatifs qui accompagnent leurs épouses et prennent soin d’elles, et vice versa.

Il y a aussi de jeunes célibataires viennent avec leurs mères ou un autre membre de la famille. Cela dénote une évolution de l’appréhension de cette pathologie, objet de nombreux préjugés ». Pour la praticienne, il s’agit de persévérer dans la voie de la sensibilisation au VIH/SIDA, ce qu’elle s’évertue à faire depuis des années. Dans cette optique, une journée, portes ouvertes s’est tenue mercredi au CHU Benbadis.

L’objectif principal, de cette première est le dépistage, la connaissance précoce de leur contamination, en plus d’optimiser la prise en charge des personnes concernées, participe à la prévention de la transmission de la maladie à leur entourage. Le Pr Benlakehal n’a pas manqué, au passage, de déplorer l’inexistence d’une association locale de malades, comme c’est le cas dans d’autres wilayas, ce qui pourrait contribuer à capitaliser les efforts déployés par les professionnels de la santé et les associations actives dans le domaine. Par ailleurs, la chef du service « infectieux » a pointé le manque chronique en matière de réactifs et de dispositifs pour les examens complémentaires auxquels doivent être soumis les malades : « Si les traitements antirétroviraux n’ont pas connu de rupture durant les trois années écoulées, nos patients peinent à subir tous les tests prescrits dans le cadre du suivi de leur maladie, en premier lieu, celui de mesure de la charge virale, qui n’est pas tout le temps disponible, sinon en quantité insuffisante. Au vu de son coût prohibitif (12.000 DA), seuls ceux qui en ont les moyens, et ils sont loin d’être nombreux, peuvent le passer chez le privé ! » La file active des personnes séropositives suivies au niveau du service des maladies infectieuses est de 125 pour l’année en cours. Dans 90 % des cas, la transmission du virus s’est effectuée par voie sexuelle.

Concernant les autres cas, nous retrouvons 4 transmissions mère-enfant et une contamination post-transfusionnelle. En plus du centre de référence du CHU Benbadis, la wilaya de Constantine compte un second centre, situé à l’EHS El Bir, ainsi qu’un centre de dépistage relevant de l’EPSP Mentouri.

