Lâ€™entrefilet : lâ€™AlgÃ©rie de toujours

Verdict implacable de l'Histoire, l'Algérie n'est pas un pays «fabriqué» par la France, comme veulent le faire croire certains pseudo-historiens et porte-voix attitrés d’officines étrangères malveillantes envers notre pays. L'Algérie unifiée depuis l’Antiquité, précisément dans les mêmes frontières héritées de la période antique, existe bel et bien avant la colonisation française et son nom est attesté depuis au moins le XIVe siècle, contrairement aux contre-vérités colportées de façon récurrente par des pseudo-historiens, imposteurs et falsificateurs à la solde de ces mêmes officines. Cela dit, à celles et ceux qui, encore hésitants, ne savent pas trop si l'Algérie actuelle, version moderne de la Numidie antique unifiée, existe en tant que nation ou pas avant 1830, sous le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, notre pays n’est pas toujours ce que l’on croit, celui des clichés faciles, des idées reçues et des contre-vérités. Preuve en est, et nonobstant l’existence d’une multitude d’autres documents qui attestent de son statut de nation bien avant 1830, prenons seulement le passage ci-après, extrait de l’ouvrage de Michel Habart, «Histoire d’un parjure». Voici ce que l’auteur écrit :

«En 1830, nier l’existence de la nation algérienne eût semblé absurde. L’idée n’en vint qu’avec les progrès de l’extermination : elle la justifiait. Et pour cela, on ira jusqu’au ridicule. Des historiens comme Augustin Bernard ou Esquer, pour nous prouver que l’Algérie n’était pas une nation, nous diront qu’elle nous doit jusqu’à son nom. L’argument est spécieux et l’erreur est fâcheuse. En 1830, on disait la Régence comme on disait la Porte, ou le plus souvent le Royaume d’Alger, comme on disait le Royaume de Naples, de Tunis, de Mexico ou de Maroc. Et le mot Algérie, s’il n’était pas courant, était loin d’être inconnu (voir les Mémoires d’Apponyi). Les termes «nation algérienne», «gouvernement algérien», «Etat algérien» étaient couramment employés. En Allemagne, l’Algérie se disait «der algerische Staat». Sans remonter au début du XIVe siècle qui vit le premier traité entre la France et le roi Khaled, ou même aux traités de Louis XIV entre «l’Empereur de France et le Royaume d’Alger» pour «la paix et le commerce entre les deux royaumes», le très important traité de 1802 (1er nivose, an X) reconnaissant que «l’état de guerre sans motif et contraire aux intérêts des deux peuples n’était pas naturel entre les deux Etats», et rétablissant avec «le gouvernement algérien les relations «politiques et commerciales», fait mention de l’«Algérie» en sept lettres. Le traité fut confirmé en 1814 par Louis XVIII, pour «la paix entre les sujets respectifs des deux Etats». Cette reconnaissance diplomatique de la nation algérienne par l’Angleterre, les Etats-Unis et les autres, aussi bien que par la France, ne faisait que constater ses actuelles frontières depuis des siècles (…)».

Voilà donc pour ceux qui continuent, mordicus, de tromper l’opinion publique internationale en lui faisant croire, dans les cénacles, que l’Algérie actuelle est une création artificielle de la France.

Kamel Bouslama