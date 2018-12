BoumerdÃ¨s : Un colloque international sur Rachid Mimouni

Les participants au colloque sur le romancier Rachid Mimouni ont appelé, jeudi, à Boumerdès, au terme de leurs travaux, à consacrer un caractère international à cette manifestation littéraire à partir de sa 2e édition prévue l’année prochaine. Faisant lecture des recommandations issues de ce 1er colloque organisé sous le signe "Rachid Mimouni : ruptures et renouveaux", le chercheur universitaire, linguiste et écrivain Abdelhamid Bourayou a insisté sur l’impérative consécration du caractère international à cette rencontre et d’œuvrer pour la faire perdurer dans le temps vu "la dimension mondiale de l’œuvre de Mimouni". Les recommandations ont notamment été axées sur la nécessité d’instituer un prix national du jeune auteur portant le nom du défunt romancier, dédié également aux enfants. M. Bourayou a appelé, à l’occasion, à la nécessaire réactivation de ce prix, dont l’idée remonte à 2016, parallèlement à la réactivation du rôle du comité scientifique, créé à l’époque pour ce faire. Une proposition a été également émise en vue d’imprimer toutes les communications présentées durant ce colloque, étalé sur deux jours, tout en veillant à résumer et simplifier les œuvres du défunt Mimouni (au nombre de 25) pour les mettre à la disposition des enfants et des élèves des cycles moyen et secondaire. Un appel a été également lancé en vue de la collecte des articles et essais publiés par le défunt romancier et d’œuvrer, en coordination avec toutes les parties concernées, "pour leur réédition".