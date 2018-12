PremiÃ¨re Ã©dition du prix international Miriam-Makeba : La fondation Ã©ponyme et le FESPACO laurÃ©ats

La cérémonie de remise des prix de la première édition du «Prix international Miriam-Makeba de la créativité artistique» a eu lieu, vendredi soir, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria. Le prix a été décerné au plus ancien festival de cinéma en Afrique, à savoir le Fespaco, ainsi qu’à la fondation éponyme en Afrique du Sud.

En présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, la cérémonie a été grandiose pour rendre hommage, d’abord, à cette grande diva de la musique africaine qui porte le nom de ce prix récompensant la créativité artistique du continent africain.

Lors de son allocution d’ouverture, le ministre de la Culture a fait savoir que l’idée de la création du prix Miriam-Makeba a germé le 14 septembre 2017. «Après des discussions avec le P-DG de l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA), nous avons décidé d’instituer ce prix pour rendre hommage à Miriam Makeba, militante politique et humaniste naturalisée algérienne en 1972», a-t-il souligné. Azzedine Mihoubi a rappelé la grande contribution de Miriam Makeba à la libération du peuple sud-africain et la notoriété de sa cause dans le monde entier. Il a, par ailleurs, rappelé l’ancrage de l’Algérie au continent africain, sa responsabilité d’apporter sa contribution à la promotion de sa culture à travers l’institution d’un tel prix qui, selon lui, devrait «unifier les nations africaines». Revenant au contexte historique de la naturalisation de Miriam Makeba en 1972, l’ancien ministre Lamine Bechichi, compositeur de la mythique chanson de Miriam Makeba «Ana houra fi el Djazair» (je suis libre en Algérie), s’est rappelé du contexte de cette grande soirée organisée pour la célébration du 10e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. «Houari Boumediene a rencontré Miriam Makeba à Konakry. Elle est venue avec lui sur Alger cinq semaines avant les festivités du 05 juillet. Le conseiller de la Présidence, Mahieddine Amimour, m’a sollicité pour composer un chant patriotique. C’était une expérience que je ne pourrai oublier», a-t-il lancé. présidé par le cinéaste égyptien Mohamed Salamaoui, le jury est composé de l’interprète marocain Abdelwahab Doukali, de la chanteuse capverdienne Solange Cesarovna Rodriguez, Ahmed Bedjaoui et le cinéaste sud-africain Souleymane Ramadan.

Plus d'une centaine de candidatures en provenance d'auteurs de 40 pays africains ont été reçues par l'ONDA qui finance ce prix. D'une valeur de 100.000 dollars, le prix Miriam-Makeba a été ouvert, pour sa première édition, aux artistes résidant en Afrique ou ceux justifiant d'un statut de réfugié hors du continent.

Née en Afrique du Sud en 1932, Miriam Makeba était l’une des voix les plus connues dans son pays comme à l’étranger, où elle accède à la célébrité grâce à ses prises de position contre l’apartheid. Naturalisée algérienne, l’artiste avait participé à plusieurs manifestations en Algérie, notamment le premier Festival panafricain en 1969 à Alger et les célébrations du 10e anniversaire de l’indépendance en 1972.

A l'écran, l'artiste est connue pour son rôle dans le film anti-apartheid "Come-Back Africa" du cinéaste américain Lionel Rogosin, sorti en 1960. Myriam Makeba s'est éteinte en Italie en 2008, trois ans après avoir mis fin à sa carrière artistique.

