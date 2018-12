Grand angle : Jusquâ€™au bout !

Nikki Haley, qui quittera bientôt ses fonctions de représentante américaine à l'ONU, n’aura pas lâché le morceau. Jusqu’au bout de sa mission, elle aura soutenu de manière inébranlable Israël, au détriment de la Palestine, du Hamas et du peuple palestinien. En effet, en guise de cadeau de départ et en sus de toutes les décisions prises par l’administration Trump en faveur d’Israël, elle tentera d’offrir aux Israéliens la première condamnation, par l'Assemblée générale de l’ONU, du mouvement palestinien Hamas, qui contrôle depuis 2007 la bande de Ghaza. Pour ce faire, elle a réussi à avoir le soutien de l’Union européenne, qui se justifie en affirmant que les Européens ont demandé et obtenu lors des négociations que le texte comprenne des références aux précédentes résolutions de l'ONU sur le conflit au Proche-Orient. Pourtant, le projet de texte, indiquent des sources qui y ont eu accès, ne fait nullement mention d'une solution à deux Etats. Les Européens se sont en fait contentés de la réaffirmation, par les rédacteurs du texte, «d'un soutien à une paix juste, durable et globale entre Israéliens et Palestiniens, conformément au droit international et au regard des résolutions pertinentes de l'ONU». Ce qui est en soi un recul par rapport à la position européenne sur le dossier palestinien. L’on peut, dès lors, se demander à juste titre pourquoi l’UE a cédé aux pressions américaines ? Espère-telle qu’en parallèle, le reste des Etats membres, qui constitue la majorité au sein de l’Assemblée générale composée de 193 Etats, vote contre ce texte ? Quoi qu’il en soit, ce genre de calcul ne devrait pas avoir lieu. Car il s’agit en fait d’une question de principe. En tentant de faire condamner le Hamas, les USA savent pertinemment la portée d’un tel vote, d’autant que le projet de texte, qui "condamne le Hamas pour des tirs répétés de roquettes en Israël et pour incitation à la violence, mettant la vie de civils en danger", ne fait nullement référence aux agressions et autres crimes commis par Israël, et contre lesquels les militants de Hamas se défendent et défendent leurs concitoyens. En fait, le projet de texte, qui "exige que le Hamas et d'autres entités militantes cessent toutes les provocations et activités violentes dont le recours à des engins aériens incendiaires" et condamne aussi "la construction d'infrastructures militaires, y compris de tunnels pour des infiltrations en Israël et d'équipements permettant de lancer des roquettes dans des zones civiles", donne à croire qu’Israël est la victime qu’il faut protéger. Une contre-vérité que les Etats-Unis veulent imposer au monde entier. Si les Européens ont, semble-t-il, choisi leur camp, que feront les autres Etats membres ? Et pour cause, si les résolutions adoptées par l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, elles indiquent néanmoins l'état de l'opinion internationale.

Nadia K.