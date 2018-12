Dans la lucarne : La lÃ©galitÃ© consacrÃ©e

Notre football, comme on le sait, a vécu des moments assez mouvementés, la zizanie règne en son sein. Pourtant, il n’y a pas de quoi en faire tout un «plat». Pourtant certains veulent verser dans le sensationnel. C’est vrai que ceux qui sont concernés directement par la gestion de notre football ont quelque peu accusé le coup. Car, quelque part, ils savent que rien ne fonctionne comme il se doit dans leur structure. Plutôt, il y a concrètement quelques « trucs » qui ne sont pas à leur place ou qui sont à changer. Et il y a lieu de mettre en exergue le fait que la FAF avait omis, sciemment ou pas, de ne pas signer la convention suite à l’élection de Medouar comme nouveau président de la LFP en remplacement de Mahfoud Kerbadj. Ce dernier avant de partir, on s’en rappelle comme si cela datait d’hier, la FAF avait dénoncé la convention liant cette structure avec la LFP. C’est ce qui avait précipité le départ de Kerbadj de la gestion de la compétition nationale. C’était, à ce moment là, un grand évènement surtout que Kerbadj était le premier président de la LFP jusqu’à cette année. On pensait qu’il allait perdurer à sa tête, mais, les choses ont changé presque brutalement. Ceci dit, le nouveau président a déjà activé, mais sans la signature de la convention avec la FAF de Zetchi. On a peut-être pensé que personne n’allait se rendre compte de cet impair à la législation nationale en matière de fonction de nos structures de gestion sportive. Et voilà qu’un président de club est monté au créneau pour dénoncer tout cela suite au report du fameux match USMA-JSK remporté par les gars de Soustara. Il est vrai que personne ne l’avait cru lorsqu’il avait dit que la LFP est « illégale » et qu’elle ne dispose pas d’un « agrément » en bonne et du forme du ministère de l’Intérieur. Il a seulement omis de parler de cette fameuse convention qui n’avait pas été, à ce moment précis, signée par les deux parties, à savoir la FAF et la LFP. Il faut dire qu’on a attendu longtemps avant que l’on réagisse pour régler au mieux ce manque règlementaire dans la relation FAF-LFP. Car, la FAF délègue un peu de son autonomie et de son « pouvoir » à la LFP, gérée par le président de la LFP, Abdelkrim Medouar. Finalement, c’est ce qui a été fait jeudi dernier entre les deux parties qui sont à la tête de nos structures sportives. En signant cette fameuse convention entre la FAF et la LFP, cette dernière peut activer le plus normalement du monde. Personne à l’avenir ne peut la pointer du doigt comme c’était le cas ces derniers jours. Outre cela, la LFP vient de nommer son secrétaire général. Ce qui constitue une très bonne démarche dans l’optique de s’acquitter de ses tâches. On sait que les charges de cette structure sont très importantes et le plus souvent difficiles, notamment à l’entame de la seconde phase des Ligues 1 et 2. Il est vrai que certains «remous» n’ont fait que réveiller la FAF et la LFP. D’une certaine façon, cela a eu un effet positif du fait que la FAF a bien réagi en essayant d’aplanir quelques fissures dans son édifice.

Ce qui peut lui éviter, à l’avenir, les critiques les plus acerbes.

Hamid Gharbi