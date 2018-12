CAF AWARDS-2018 : Mahrez, Bounedjah, Djabou et Brahimi nominÃ©s

La CAF a dévoilé la liste des nominés (34 joueurs) pour les trophées 2018 du meilleur joueur africain de l’année qui comporte quatre Algériens. Il s’agit de Youcef Belaili, vainqueur de la ligue des champions africains avec l’Espérance de Tunis ; de Riad Mahrez qui confirme son retour au premier plan en sélection ou en club, de Yacine Brahim, auteur d’une grosse saison à Porto mais également en sélection nationale durant l’année 2018 et enfin Abdelmoumen Djabou la star de l’Entente de Sétif qui a montré l’étendue de son talent

en C1 africaine.

Les gagnants du titre de Joueur africain de l’année et de Joueuse africaine de l’année seront déterminés par le vote :

1. Comité technique et de développement de la CAF

2. Experts médias, légendes et entraîneurs des quart-finalistes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF

3. Entraineurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres.

Le gala de remise des prix, destiné à rendre hommage aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cours de l’année, se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal.