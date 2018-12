Ligue 2 (15e journÃ©e) : Lâ€™ASO, champion dâ€™automne

L’ASO Chlef a réalisé la meilleure opération de cette ultime journée, disputée vendredi dernier. Les poulains du coach Zaoui sont allés à Tlemcen damer le pion à leur dauphin (2-3). Face à une formation du Widad méconnaissable, les joueurs de Chlef ont rapidement pris l’avantage dans cette partie (9’).

Benhamla transforme le penalty accordé par l’arbitre de la rencontre Bekouassa. Deux minutes plus tard, Kaibou aggrave la marque devant une équipe du WAT timorée. Juste avant la pause, Bougueche réduit la marque pour les locaux, pris de vitesse durant le premier half. En seconde mi-temps, les joueurs de Bouali poussent de plus belle et prennent de plus en plus de risques, dans l’objectif de revenir à la marque. Cependant, en se découvrant, ils se font piéger par les visiteurs (65’). Djahel scelle le sort de cette confrontation au sommet, qui a tenu toutes ses promesses. Le but sur penalty de Belhamri (68’) ne changera rien à la donne. L’ASO remporte une précieuse victoire, lui permettant d’être champion d’automne, au terme d’un parcours plus qu’honorable. De son coté, le Widad quitte le podium au grand dam de ses fans. Par ailleurs, le Mouloudia d’El Eulma termine cette première phase en position de dauphin. Les joueurs de Babya se sont difficilement imposés face à la JSMB, à l’issue d’une rencontre à rebondissements (2-1). Pourtant les choses ont mal débuté pour les poulains de Wadji. En effet, les locaux étaient menés au score après seulement six minutes de jeu. Héritant d’une balle mal renvoyée par la défense adverse, Chaouchi à la limite de la surface de réparation parvient à tromper la vigilance de Bouster. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir le MCEE réagir. Sur un bon centre de Guenina, Doucen remet les pendules à l’heure (67’), Kouas offre la victoire à la formation d’El Eulma.

Pour sa part, le nouveau promu, surprise incontestable de la saison, le NC Magra, accède au podium suite à son succès étriqué face au Raed de Kouba, second relégable. L’unique réalisation de cette rencontre très disputée à été l’œuvre du jeune Oukrif (63’). Dans le bas du tableau, la lanterne rouge poursuit sa descente aux enfers. En effet, l’USM Blida qui n’a pas remporté la moindre victoire dans cette première partie du championnat, s’est inclinée à Relizane. Moussi est l’auteur du seul but de cette partie (46’). Enfin, l’USMH ne parvient toujours pas à sortir de la crise non plus. Les joueurs de Hadjar se sont faits accrochés à domicile (0-0) par la JSMS qui occupe une place très inconfortable, aussi. Les Harrachis restent ainsi en position de premier relégable.

R. M.