Réalisation d’un complexe pétrochimique en Turquie : Sonatrach signe LE pacte d’actionnaires

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, mercredi dernier à Istanbul, un pacte d’actionnaires avec le groupe turc Ronesans Holding, portant sur la réalisation d’un complexe pétrochimique en Turquie, a annoncé Sonatrach, jeudi, dans un communiqué.

Il s’agit d’un complexe pétrochimique de transformation du propane en polypropylène qui est une matière plastique utilisée par de nombreuses industries, dont celles de l’automobile, du textile et de la pharmacie.

D’une capacité de production de 450.000 tonnes/an de polypropylène, ce projet, dont le coût d’investissement est de 1,2 milliard de dollars, sera réalisé dans la région de Cayhan, située dans la province d’Adana en Turquie, dans le but de satisfaire les besoins du marché turc en cette matière plastique.

Pour ce faire, Sonatrach fournira annuellement, à partir de ses installations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Algérie, un volume de 550.000 tonnes de propane nécessaires à ce projet, précise la même source. Ce qui permettra à Sonatrach de placer son propane sur le marché turc, à travers un contrat de long terme, souligne le communiqué, en ajoutant qu’il permettra également de renforcer les relations économiques existantes entre l’Algérie et la Turquie. Lors de la cérémonie de signature de ce pacte d’actionnaires, tenue en présence du ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank, le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould-Kaddour, a déclaré que «ce projet de production de polypropylène avec un partenaire industriel turc reconnu, s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation et de diversification des activités de Sonatrach, qui permettra de mieux valoriser nos ressources, de sécuriser nos marchés traditionnels et être présent dans un pays (Turquie), dont le secteur de pétrochimie représente le 14e secteur chimique mondial.