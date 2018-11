Recommandations : attractivité et contribution à la diversification de l’économie

La réunion gouvernement-walis a été sanctionnée par un ensemble de recommandations relatives au développement socioéconomique des territoires à même de satisfaire les besoins du citoyen, de garantir son bien-être et de créer des territoires à attractivité économique et sociale et créateurs de la richesse, ce qui contribuera au développement et à la diversification de l’économie nationale. Parmi ces recommandations formulées par les 5 ateliers organisés dans le cadre de la réunion, il y a lieu de citer celles relatives aux systèmes d’incitation à l’amélioration de l’attractivité des territoires au niveau national, notamment l’amélioration des mesures incitatives d’encouragement de l’investissement et de son attractivité. Ces recommandations portent, entre autres, sur la nécessité du soutien au développement des petites entreprises et des entreprises innovantes au niveau des zones d’activités, et ce, à travers la mise en place des mécanismes nécessaires en vue d’inciter à l’innovation en déployant des incubateurs de projets innovants. Les recommandations ont incité à l'encouragement de la création de filières nécessaires à même de contribuer à la relance du mouvement économique local et la mise en place de nouvelles activités intégrées avec les spécificités de chaque territoire. En matière de formation et renforcement des potentialités, les ateliers ont recommandé la nécessité de doter les collectivités locales de cadres spécialisés dans le marketing territorial à travers l'introduction de cette approche dans le programme de formation de base continue des cadres et la mise en place d'une stratégie sectorielle pour l'accompagnement des collectivités locales en vue de mettre en place des plans de communication. En matière de modernisation des structures de base des travaux publics, des transports, de la logistique et de la communication, il a été préconisé la nécessité de poursuivre les efforts visant le développement et le renforcement des structures de base, des routes, des autoroutes, des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports, dans le cadre des capacités financières disponibles.

Nécessité de contenir les marchés parallèles

En matière d'initiative et de partenariat pour l'émergence de l'économie locale, ils ont souligné la nécessité de permettre aux collectivités locales de régulariser leurs biens dépourvus de titres juridiques de propriété ainsi que la promotion de leurs compétences entrepreneuriales, à travers un programme spécial et global de formation sur les techniques de gestion. Les recommandations ont préconisé également la nécessité de contenir le marché parallèle.

Ils ont proposé la prolongation des échéanciers de règlement de crédits octroyés aux jeunes porteurs de projets dans le cadre des mécanismes de soutien ainsi que l'exonération fiscale des produits récupérés dans le cadre des activités de recyclage des déchets. Les recommandations ont porté, en outre, sur la nécessité d'alléger les procédures du guichet unique de délivrance de permis de construire au niveau des zones d'activités et des zones industrielles et l'accélération de délivrance des permis au niveau local, conformément à des dispositions simples, ainsi que l'élaboration de lois relatives à l'exploitation économique des terres vacantes. Ils ont préconisé également l'élaboration et l'adoption d'un texte juridique conférant aux walis l'autorité de recouvrer le foncier industriel octroyé et non exploité par les investisseurs.

Des ponts solides entre l’université et le monde de l’entrepreneuriat

Les participants ont également recommandé d'asseoir des ponts solides entre l'université, les centres de formation et les instituts, d'une part, et le monde de l'entrepreneuriat d'autre part, tout en adaptant le travail des organismes de recherche conformément aux besoins et aux spécificités des territoires locaux. Concernant les recommandations au profit des zones frontalières, il a été suggéré la création de bases logistiques d'exportation au niveau des zones frontalières du Grand-Sud et la prise en charge de l'aménagement du foncier industriel dans le Grand-Sud. Il a été question, en outre, de généraliser l'opération d'octroi de subventions relatives à la promotion des exportations du Nord vers le Sud du pays, lesquelles seront financées par le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) englobant celles en provenance du Sud allant vers le Nord tout en l'augmentant à un taux de 80%. Les participants ont recommandé, en outre, l'exonération fiscale et parafiscale, sur une durée de 15 ans prolongeable, pour chaque investissement générateur d’emplois dans les wilayas du Sud.

Accélération du développement des systèmes du e-paiement et de la modernisation des établissements financiers

S'agissant du domaine du numérique et de la modernisation des services publics, les recommandations de l'atelier consacré à ce domaine ont porté sur la nécessité d'accélérer le développement des systèmes du e-paiement permettant d'effectuer les transactions financières, fiscales et commerciales via des supports numériques, et d'accélérer la modernisation des établissements financiers, outre d'encourager les établissements financiers à accélérer la diversification de leur services électroniques en direction des habitants à travers un calendrier, et de mettre en place un mécanisme gouvernemental chargé du suivi de l'application de ce calendrier. Il s'agit également de faire du numérique le catalyseur principal du service public, en l'accompagnant à un système efficace pour réduire et simplifier les mesures et mettre en place un mécanisme qui valorise les idées et les projets innovants en vue de les généraliser aux collectivités locales et, partant, assurer des services publics de qualité.

Les participants ont mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la généralisation de l'utilisation du numéro d'identification national, l'adoption d'un numéro d'identification national unique pour les personnes physiques et la mise en place d'un mécanisme de coordination entre les secteurs concernés pour la généralisation de son utilisation dans le secteur économique, et d'accélérer le lien entre les bases de données et les systèmes d'information au sein d'une stratégie coordonnée.

Les recommandations prévoient également l'exploitation des opportunités offertes par la numérisation pour renforcer la mise en œuvre de la politique sociale, en mettant un portail numérique au sein de cet espace pour prendre en charge les besoins des différentes catégories de la société, notamment celles vulnérables, ainsi que de développer les services publics via internet en prêtant de simples services instantanés et optimaux pouvant être accédés via les supports intelligents.

Les intervenants ont appelé à la nécessité de moderniser la gestion des services sectoriels qui continuent à attirer nombre d'usagers, à l'image du système des impôts, du cadastre, de la conservation foncière, et ce, pour réduire la pression et mieux maîtriser et développer les applications relatives à la gestion des biens publics (domaines de l'Etat, de wilaya et de la commune).

Il a été question également de la mise en place d'une plateforme gouvernementale numérique intégrée pour la gestion des marchés des opérateurs publics et des délégations du service public et d'un schéma directeur gouvernemental global pour la numérisation en faisant appel à des spécialistes dans ce domaine, l'incitation à la similitude des moyens mobilisés pour la réception les bases de données numériques du gouvernement conformément aux normes internationales en vigueur et l'accélération de la relance de la signature et la certification électroniques tout en ouvrant la voie aux services à distance dans les plus brefs délais.