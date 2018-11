Code unifié des collectivités locales : Prochainement devant le Conseil du gouvernement

Grands pôles urbains : un nouvel encadrement administratif pour bientôt.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a révélé jeudi que son département a engagé la réflexion, autour d’un nouveau encadrement administratif, la plus adaptée à la prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau des grands centres urbains, notamment au niveau des wilayas d’Oran et de Constantine.

Il s’agira d’une « réorganisation qui va nous permettre de soumettre au gouvernement la création de circonscriptions administratives», précisera M. Bedoui dans une conférence de presse qu’il a animée au terme de la rencontre gouvernement-walis. Citant l’exemple de la nouvelle ville d’Ali- Mendjeli de Constantine, qui compte plus de 400.000 habitants répartis sur 3 communes, le ministre a estimé «nécessaire, aujourd’hui, de réfléchir à son encadrement administratif». Il fera aussi remarquer que «certaines nouvelles villes construites ces dernières années ne disposent pas d'une administration et de pouvoirs publics à la mesure de leur taille démographique. D’où la nécessité de les accompagner avec une organisation administrative adéquate», a-t-il fait savoir. Sur un autre volet, M. Bedoui a souligné que «la police de proximité est devenue aujourd'hui une nécessité, vu le développement extraordinaire du tissu urbain du pays». Concernant le projet de loi d’un code unifié des collectivités locales, celui-ci a bien progressé, a-t-il dit. «Ce projet de loi se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement (SGG) en attendant de le soumettre prochainement au Conseil du gouvernement, puis au Conseil des ministres et au Parlement en cas d'approbation», a-t-il expliqué. A ce propos, il a notamment mis en exergue le fait que les élus locaux ont une responsabilité énorme dans la concrétisation de la nouvelle vision contenue dans ce projet de loi. Sur un autre volet, M. Bedoui a estimé que le message adressé par le Président de la République, à l’occasion de la rencontre gouvernement-walis, se veut une «feuille de route pour promouvoir le développement local», soulignant le souci du gouvernement à concrétiser le contenu du message du Président Bouteflika et ses orientations au service du citoyen en vue d'améliorer ses conditions de vie. Après avoir précisé que la création des wilayas déléguées «ne signifie pas un nouveau découpage administratif», M. Bedoui a fait savoir que «l'expérience sur le terrain a imposé le travail dans un cadre qui fait des wilayas déléguées des wilayas autonomes», ajoutant que le «renforcement des prérogatives des walis délégués, sur décision du Chef de l'Etat, a pour objectif de servir les intérêts des citoyens en insufflant une dynamique de développement soutenue à ces wilayas». «La prise de décisions décentralisées vise à alléger et à accélérer les mesures pour répondre aux préoccupations des citoyens», a-t-il également soutenu. A une question en rapport avec le phénomène de l'immigration clandestine, M. Bedoui a fait savoir que «l'Algérie est un pays de principes et de valeurs et qui respecte les droits de l'homme». «Aucun pays n'est en mesure de lui apprendre la manière de gérer ce phénomène», a-t-il dit, ajoutant que l'Algérie «œuvre en coordination avec les pays limitrophes et les instances internationales». Mettant en garde contre l’émergence de nouvelles pratiques répréhensibles liées à l’immigration clandestine, le ministre a affirmé que «l'Algérie a le droit de préserver la sécurité, la stabilité et la quiétude de sa population».

K. Aoudia