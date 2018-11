Clôture des travaux de la réunion gouvernement - walis : GOUVERNANCE DÉCENTRALISÉE

Chargé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de clôturer les travaux de la rencontre gouvernement-walis, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a tenu d’entrée à rendre «un hommage mérité» au corps des walis.

«Sur le terrain, vous êtes l’incarnation directe de l’État pour conduire les programmes de développement, faire face aux doléances des citoyens, mais aussi pour canaliser et maîtriser les situations de crise découlant des catastrophes naturelles où provoquées par les perturbations sociales», a-t-il indiqué d’emblée, dans son allocution. Se félicitant des recommandations qui ont couronné les travaux de la rencontre, placée, rappelle-t-on, sous le patronage du Chef de l’État, et ayant trait au thème de la «Gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante», M. Ouyahia a en effet salué les «propositions riches» qui ont émergé, à l’occasion de cette concertation importante. Celles-ci, s’inscrivant en droit ligne de l’action que développe le gouvernement, seront, ajoute-t-il, «seront traduites, sans nul doute, en actions concrètes sur le terrain». En outre, ce qui ressort de l’intervention du Premier ministre, dont le contenu conforte, voire inspiré du message adressé la veille par le Président de la République aux walis, c’est surtout l’impérieuse nécessité d’optimiser dans l’immédiat la gestion des collectivités locales, en faisant valoir une équation intelligente, tenant compte des moyens, notamment financiers de l’État et des attentes des citoyens en rapport avec l’amélioration de leur mode de vie. Des attentes sommes toutes légitimes, au égard aux progrès significatifs consacrés sous la gouvernance judicieuse du Chef de l’État, ayant permis au pays de recouvrer sa stabilité et promouvoir les acquis sociaux. Usant d’un langage franc, le Premier ministre n’y est pas allé par quatre chemins, pour rappeler, autant aux walis qu’aux membres du gouvernement présents au complet à la cérémonie de clôture, l’impératif de rationaliser les dépenses publiques, grâce, dit-il, «à des réformes qui sont en cours de préparation et qui seront mise en place à un rythme supportable pour la société et sans casser la dynamique du développement». Aboutir à une parfaite maîtrise du portefeuille national, c’est une option irréversible en faveur de laquelle a plaidé M. Ouyahia, qui cite aussi une série de manquements à corriger en la matière. Il précise en effet que certaines des réformes, tout juste évoquées, «dépendent du seul comportement de l’Administration centrale et locale». En ce sens, il cite une série d’exemples de situations qu’ils convient de corriger sans trop tarder. Toutefois, avant d’évoquer ces «manquements», tirés de la réalité du terrain, le Premier ministre a tenu à rappeler que face à la baisse drastique des prix du pétrole, «le budget de l’État a pu tenir jusqu’en 2016, grâce à une épargne publique proche de 6.000 milliards de DA, accumulée dans le Fonds de régulation des recettes créé par le Président de la République et qui a été totalement épuisé en 2017». Dès cette même année, indique encore M. Ouyahia, «le Trésor s’endette continuellement de la Banque d’Algérie, pour financer le déficit budgétaire proche de 200 milliards de DA par an». «À ce jour, le Trésor a emprunté près de 4.000 milliards de DA, ce qui représente une dette publique de 36%». Rien d’alarmant jusqu’à présent, et cette situation «n’est pas une catastrophe, comme le prétendent certains», dit-il, ajoutant que l’explosion de l’inflation n’a pas eu lieu, comme le voulaient aussi certains esprits pessimistes qui l’avaient situé à 5%.

Rationalisation du budget de l’État : les instructions du Premier ministre

Le financement du Trésor auprès de la Banque d’Algérie cessera en 2022, conformément à loi. «D’ici là, nous devons avoir progressé dans les réformes qui nous permettront de rétablir le budget de l’État», préconise le Premier ministre. Dans cette optique, il a annoncé une batterie de mesures chargeant les walis de leur application dans l’immédiat. En premier lieu, nous devons, dit-il, «pousser les entreprises qui contractent les commandes publiques de réalisations à revoir à la baisse leurs offres. Le prix du ciment a baissé. Le prix du rond à béton a baissé. Mais les contrats des chantiers publics ne baissent pas». «Cela doit changer», recommande le Premier ministre, expliquant que «si l’État a des difficultés financières, les entreprises en souffrent directement. Nous l’avons constaté, avec l’accumulation, ces dernières années, de près de 1.000 milliards DA de créances impayées détenues par des entreprises, dont certaines ont même été poussées à la faillite». Il recommande, en second lieu, aux ministères et aux wilayas d’adapter leurs demandes de projets à réaliser, non seulement à la situation financière du Trésor, mais aussi à la réalité du portefeuille national des projets déjà inscrits, sans plus. Il rappelle que le programme en cours totalisait, à fin 2017, un montant de 13.500 milliards DA. Déplorant son exécution «toujours trop lente», il enchaîne en mettant l’accent sur le coût de sa réévaluation, qu’il a qualifié de «coûteuse». Il illustre son propos en rappelant que «le projet de loi de finances pour 2019 comporte un budget d’équipement doté de 2.600 milliards DA en Autorisations de Programmes, parmi lesquelles 500 milliards DA de réévaluations, soit 20% du total». Ministère et wilayas sont tenus de parachever l’exécution de ce programme suivant un rythme optimisé. Toute nouvelle inscription de projets est bloquée jusqu’à 2021, dit encore le Premier ministre, assurant que l’État continuera, en revanche, «à dégeler des réalisations déjà entamées, selon les capacités financière disponibles». Améliorer la rentabilité des infrastructures existantes, à l’exemple des hôpitaux, qu’il y a lieu de doter de quelques équipements pour satisfaire le citoyen, entretenir des réalisations urbaines peu coûteuse, à l’instar de la voirie urbaine et les chemins de wilaya, ce sont-là également d’autres recommandations faites par le Premier ministre aux walis et ayant pour but «d’améliorer le quotidien des citoyens dans les quartiers et dans les villages». «Le développement ne doit pas être concentré dans les chefs-lieux et sur les grands axes uniquement. C’est cela aussi la justice sociale et la solidarité nationale», a-t-il affirmé, confortant son propos en rappelant la révision à la hausse du montant des programmes communaux de développement (PCD), passé de 60 à 100 milliards. «Nous sommes prêts à faire plus, y compris au titre des programmes sectoriels», affirme M. Ouyahia, qui recommande en outre aux walis, «une attention plus soutenue pour ces petits projets de développement local, au niveau des wilayas frontalières, des Hauts Plateaux et celles du Sud». «M. le Président de la République a décidé, à juste titre, que ces zones bénéficieront d’efforts de développement supplémentaires, en plus de leurs parts dans le budget national. Faites donc des propositions avec des montants raisonnables, et le gouvernement y répondra favorablement», a-t-il dit.

Accélérer le développement hors hydrocarbures

Sur un autre chapitre, le Premier ministre a mis en avant la nécessité d’accélérer le développement hors hydrocarbures, dont il fera part de la progression partout sur le territoire national. C’est à cette logique qu’obéit d’ailleurs le principe de promotion de la décentralisation et notamment, indique M. Ouyahia, la mise sous autorité des walis de tout investissement de moins de 10 milliards DA, la création de guichets locaux de l’ANDI, ainsi que la mise en chantier de 50 nouvelles zones industrielles à travers les wilayas, avec une enveloppe budgétaire de 100 milliards DA. «La réception de la quasi-totalité de ces zones est attendue en 2019», précise le Premier ministre, tout en faisant part de la disposition du gouvernement à développer des zones d’activité au niveau de communes. Il assure que «l’accès aux avantages du Code de l’investissement a été rétabli pour 30 activités économiques, dont le déficit existe dans plusieurs wilayas». «Un programme de mise à niveau de plus d’une centaine de Zones d’expansion touristique à travers toutes les wilayas sera engagé avec la fin de l’année», informe M. Ouyahia. Il invite, à cet effet, les walis à se hisser en véritables promoteurs du développement local, en mettant en valeur les capacités et le potentiel existant dans chacune des wilayas, pour mieux attirer les investisseurs et assurer, de surcroît, la création de richesse et d’emploi. «Ce qui permettra au pays d’assurer la poursuite de sa généreuse politique sociale. Du côté du gouvernement, et conformément aux directives de M. le Président de la République, nous avons décidé d’avancer rapidement dans l’approfondissement de la décentralisation», indique encore le Premier ministre.

Croissance démographique : un million de naissances enregistrées par an

L’évolution de la croissance démographique suivant un rythme d’un million de naissances enregistrées annuellement constitue l’autre défi à relever pour les walis. En la matière, M. Ouyahia exige qu’aucun effort ne soit ménagé pour garantir la scolarité des enfants. Il rappelle en ce sens la décision de lever le gel au profit de la réalisation de 1.700 projets de construction scolaire, un processus qui sera finalisé en 2019. Il souligne aussi l’interdiction toujours de vigueur de livraison de cités nouvelles sans établissements scolaires. «Quant à l’augmentation de la demande, elle demeure forte dans les années à venir», dit M. Ouyahia, qui charge les walis d’accorder une plus grande priorité aux constructions et aux extensions des établissements scolaires, jusqu’à la maîtrise totale de cette question. Face à la croissance démographique, Il y a lieu aussi, ajoute-t-il, de garantir une plus grande offre d’emplois aux jeunes, à travers notamment la dynamisation de la micro-entreprise dans tous les créneaux d’activité. M. Ouyahia a mis l’accent sur l’impératif d’orienter la densité démographique, concentrée actuellement au niveau des villes (70%), vers les régions rurales, notamment à travers la promotion du logement rural. Aussi, il a appelé à afficher davantage d’intérêt à l’urbanisme, tout en recourant aux promoteurs immobiliers privés dans la réalisation des projets de logements.

Améliorer le service public et parfaire la communication institutionnelle

Le dernier axe de l’intervention du Premier ministre a trait à la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’administration locale, la sécurité publique, ainsi que la communication institutionnelle. Il a souligné que l’efficacité de l’Administration progressera davantage, grâce à la numérisation. «2019 connaîtra une interconnexion approfondie entre le niveau central et le niveau local de nombreuses administrations. À l’horizon 2021, l’Algérie aura parachevé sa profonde mutation en matière de numérisation et d’administration électronique, comme l’a décidé M. le Président de la République», dit M. Ouyahia. S’agissant de l’amélioration de la sécurité publique, il a notamment exhorté les walis à impliquer les association locales, dont le nombres est incalculable, pour parer aux incidents et divers dérapages sur le terrain, Enfin, «la communication est une véritable lacune dans notre gouvernance, tant au niveau national qu’au niveau local. Cela s’aggrave de plus en plus, avec le développement des réseaux sociaux. Le redressement de cette lacune est un défi que nous veillerons à relever», estime M. Ouyahia. Il invite ainsi les walis à communiquer davantage, de sorte à ne pas laisser la terrain à la rumeur et, parfois même, à la manœuvre subversive. «Utilisez les radios locales. Dotez-vous aussi de sites de vos services sur la Toile. Nous sommes naturellement disposés à organiser et à financer tout programme de formation ou de perfectionnement qui sera jugé nécessaire», conclut le Premier ministre.

Karim Aoudia