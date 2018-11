Atteinte au foncier agricole : Récupération de plus de 350.000 hectares non travaillés

Pas moins de 350.000 hectares de terres agricoles ont été récupérés par l’État. Des surfaces qui n’ont jamais été travaillées par leurs attributaires, alors que d’autres ont été occupées illégalement (squattées) par des individus qui se sont fait passer pour des agriculteurs. C’est ce qu’a déclaré, ce jeudi, à la radio chaîne III, le directeur de l’organisation foncière au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, lors de son passage à l’émission matinale « Invité de la rédaction ».

Hamid Hamdani précisera en effet que tous les hectares récupérés étaient inscrits dans le cadre des concessions destinées à l’investissement, et affirmera qu’une circulaire interministérielle est venue rappeler encore une fois qu’une « atteinte au foncier agricole en dehors des activités agricoles est passible de poursuites, de la résiliation des actes de concession, et de la récupération des terres par les pouvoirs publics ».

Depuis une année, le département de l’Agriculture a engagé tout un programme d’assainissement au niveau des wilayas pour avoir une idée bien précise sur les terres agricoles non exploitées. Néanmoins, les commissions de wilayas dépêchées sur le terrain ont constaté, d’une part, « un retour à l’activité agricole », et d’autre part, « la récupération administrative des terres, une résiliation en toute légalité ».

Le représentant du ministère de l’Agriculture révèlera par ailleurs que la superficie agricole utile du pays couvre un peu plus de 8,5 millions d’hectares, dont 70% sont détenus par des personnes de droit privé, et confie qu’environ 1,2 million d’hectares ont été attribués à des détenteurs de projets, sur lesquels, déclare-t-il, 50.000 hectares ont été retirés à une partie de ces derniers, parce que non travaillés. Il indique, d’autre part, qu’au niveau des exploitations agricoles collectives (EAC) et individuelles (EAI), quelque 6.400 actes devraient probablement faire l’objet de mesures de résiliation. Au niveau des Hauts-Plateaux et des zones sahariennes, M. Hamdani note que sur les 1.200 investisseurs, détenteurs d’un total de 600.000 hectares, seuls 815 ont démarré leurs activités, et estime qu’il est impossible de parler d’une véritable croissance économique sans la préservation du foncier agricole utile, voire même augmenter sa superficie. Il considère cependant que le secteur agricole est en quelque sorte le moteur réel du développement économique. Pour ce qui concerne le ratio, il a tiré la sonnette d’alarme, en indiquant que le ratio actuel par habitant ne dépasse point le 0,20 hectare. Le directeur de l’organisation foncière au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche annonce qu’un projet de loi spécifique à la protection des terres agricoles est en cours de finalisation et qu’il devrait voir le jour dans le courant de 2019. Il indique qu’il est destiné à mettre un terme au phénomène de la « déclassification », une « ligne rouge », souligne-il, à ne plus franchir désormais.

Au sujet des terres agricoles affectées au programme de réalisation de logements, M. Hamdani dira que « l’effort doit être consenti non pas uniquement sur l’angle de rendre disponible des terres pour réaliser des équipements, car quand le besoin est ressenti et qu’on n’a pas le choix, il est impératif de déclasser des terres et les orienter vers les programmes d’urgence », a-t-il souligné. « Le déclassement devient un impératif extrême, encore que les terres doivent être de très faible valeur agricole », expliquera-t-il. Au jour d’aujourd’hui, 40.000 hectares ont été déclassés, a-t-il conclu.

Mohamed Mendaci