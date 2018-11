PME : des produits d’assurance adaptés

La salle de conférences de l’hôtel El Aurassi, à Alger, a abrité jeudi dernier un séminaire organisé par la Compagnie d’assurances des hydrocarbures (CASH), leader du marché national en assurances risques industriels, portant sur le thème «Risques d’entreprises, couvertures et tendances».

L’ouverture de cet événement par le PDG de la CASH, Mme Widad Belhouchet, s’est déroulée en présence de nombreux industriels, investisseurs et entreprises étatiques. Intervenant à cette occasion Mme Belhouchet a mis en avant les réalisations de sa compagnie et les mutations qu’a connues le marché des assurances à travers l’évolution des nouvelles technologies, indiquant que la CASH Assurance pourrait générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 9,6 milliards de dinars à fin 2018, un montant, a-t-elle précisé, «en baisse en comparaison à celui réalisé en 2017». Dans une déclaration à El Moudjahid, elle a mis l’accent sur les PME/PMI, indiquant que le ministère des Finances a donné des orientations très claires pour mettre en place une stratégie fiable afin de capter les PME/PMI. Elle dira dans ce sens que «le fait que ces entreprises soient de petite taille, ont en conséquence des problèmes du coût et aussi de conscience». Pour résoudre ces problèmes, notre interlocutrice estime à cet effet qu’il est impératif aux principaux axes d’intervention de se focaliser sur la communication, la vulgarisation. Aussi a-t-elle ajouté «Il est important de penser à mettre en place des produits adaptés en fonction de ces entreprises pour les aider dans leurs plans d’expansion et d’éviter certaines pertes». S’agissant des projets prévus, en 2019, elle a fait savoir qu’ils vont en premier lieu essayer de faire bénéficier la Cash de tout ce qui est évolution numérique et digital, et cela pour offrir des produits souples adaptés et très accessibles aux différentes entreprises dont les PME/PMI et d’investir également dans le domaine d’innovation pour accompagner les groupes industriels qui entreprennent des actions en termes d’innovation et des énergies renouvelables. A ce propos, la même responsable a précisé que le domaine des énergies renouvelables nécessite l’assurance qui va couvrir les pertes de rendement dans la production de l’électricité à travers notamment les photovoltaïques.

Couvrir les risques liés aux cyber-attaques

S’agissant de la tenue de ce séminaire, Mme Belhouchet a relevé qu’il s’agit d’une opportunité idoine pour se rapprocher davantage à ses clients, de leur offrir des solutions en termes d’assurance et les accompagner dans l’évolution de leurs activités surtout en ce qui concerne la digitalisation et les énergies renouvelables. Ces deux derniers, a-t-elle ajouté, «sont en pleine d’expansion et relèvent d’un intérêt des pouvoirs publics».

Vu que le monde des technologies ne cesse de connaître des évolutions remarquable, le PDG de la CASH estimé, à ce titre, qu’il est de leur devoir de vulgariser les risques et les dangers en rapport avec ces évolutions technologiques et en parallèle proposé des solutions pour aider les entreprises à évoluer dans un environnement protéger et assurer. A ce titre, M. Mehdi Chellouche, chef de division des opérations techniques, a fait une brève présentation sur l’innovation dans les assurances, il a indiqué que les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle primordial pour capter de nouveaux clients et leur proposer une offre pertinente, efficace et individuellement adaptée, en plus d’une possibilité d’une meilleure détection des fraudes, mentionnant l’exemple d’un assureur chinois ayant pu vendre 8 milliards de polices d’assurances par voie numérique à 500 millions d’assurés en seulement quelques années.

M. Chellouche a également indiqué l’importance d’instaurer une assurance qui couvrirait les risques liés aux cyber-attaques, un phénomène de plus en plus fréquent de nos jours, a-t-il dit, pouvant même mener à la cessation d’activité des entreprises victimes, sinon à des pertes financières colossales.

Makhlouf Ait Ziane