Exposition des produits algériens au Gabon : en quête d’opportunités d’affaires

La ministre gabonaise de l’Industrie, Mme Estelle Ondo, s’est engagée à prendre en considération les difficultés rencontrées par les opérateurs algériens voulant investir au Gabon, en plus d’autres mesures destinées à favoriser l’accès des produits algériens au marché local.

En visite dans les stands de l’Exposition spécifique des produits algériens à Libreville, ouverte mardi dernier au Jardin Botanique, en compagnie du Secrétaire général du ministère du Commerce, M. Cherif Omari, et de l’ambassadeur d’Algérie au Gabon, la ministre gabonaise a affirmé que son département allait accorder des facilités et des avantages en faveur des hommes d’affaires algériens pour investir au Gabon. Saluant l’organisation à Libreville de la foire des produits algériens, la première au Gabon, Mme Estelle Ondo, a noté avec satisfaction la diversité et la qualité des produits exposés, réaffirmant à ce propos que son pays œuvre toujours à renforcer davantage les liens commerciaux» avec l’Algérie. Pour sa part, M. Omari a annoncé qu’un accord commercial devra être conclu en marge de cette manifestation, pour permettre aux opérateurs algériens d’accéder au marché gabonais. «Pour accéder au marché gabonais, il faut passer par de grands distributeurs, a expliqué M. Omari, précisant qu’une séance de travail avec son homologue gabonais devra évoquer la question des taxes et droits applicables à l’importation de certains produits au Gabon. A titre d’exemple, l’importation au Gabon des produits alimentaires sont soumis à des taxes et droits douaniers, alors que les médicaments, biens d’équipements et engrais agricoles ainsi que les machines et matières premières destinés à la transformation du bois sont exonérés. Dans ce sens, le SG du ministère du Commerce a engagé les hommes d’affaires algériens à investir au Gabon, notamment dans des créneaux porteurs tels que le bois et le liège ou encore les matériaux de construction. Le représentant du ministère du Commerce a rappelé qu’une feuille de route de deux ans a été élaborée par le ministre du Commerce, M. Said Djellab, visant le déploiement d’une nouvelle dynamique à travers diverses manifestations économiques algériennes à l’étranger. Les opérateurs algériens ont intensifié leurs contacts avec leurs homologues gabonais en vue d’établir des partenariats pour commercialiser leurs produits pour certains et pour d’autres, investir dans ce pays de l’Afrique. Approchés par l’APS, des opérateurs algériens ont fait part de leur volonté de pénétrer le marché gabonais. Le représentant du groupe Géant Electronics, M. Benkheroubi Ahmed Fahd, observe que le Gabon offre de grandes opportunités d’affaires pour ce groupe spécialisé dans l’électroménager et l’électronique. «La foire de Libreville est une vitrine pour nos produits, on compte pénétrer des marchés en Afrique par une gamme «compétitive», a attesté M. Benkheroubi. Rappelant que le groupe avait participé à plusieurs manifestations économiques à l’étranger, le représentant de cette entreprise considère l’Exposition de Libreville comme «un espace pour donner une visibilité aux produits algériens industriels, agroalimentaires et autres». Il a indiqué que les jalons de nouvelles passerelles de coopération économique bilatérale ont été posés, rappelant à ce propos que des contacts avec des hommes d’affaires gabonais, visiblement intéressés par les produits jugés de «bonne qualité» et des prix «concurrentiels». Dans ce sens, il a rappelé que son entreprise devra ouvrir prochainement un showroom au Bénin pour y commercialiser ses produits, alors que des pourparlers sont engagés avec des partenaires ghanéens pour conclure des partenariats «gagnant-gagnant». Pour sa part, le directeur commercial du groupe industriel Tonic, spécialisé dans la fabrication de l’emballage, la récupération et la transformation des papiers, M. Mohamed Lamine Khiter, a indiqué que la participation du groupe à cette exposition se veut une opportunité pour conclure des accords de partenariat dans la récupération, le recyclage et la transformation du papier.

«Le Gabon est une porte sur l’Afrique centrale», a dit le représentant de Tonic, soulignant que toutes les opportunités seront explorées pour distribuer ses produits dans ce pays frontalier du Cameroun, du Congo et de la Guinée équatoriale. M. Khiter a fait savoir que Tonic Industrie est disposé à accompagner la formation et le transfert de savoir-faire au Gabon pour un «meilleur partenariat bilatéral», tout en se réjouissant de l’intérêt porté par les visiteurs professionnels du Salon à la transformation la récupération du papier. Le représentant de Condor, M. Adel Hadji, quant à lui, a indiqué que la visite du stand du groupe par des officiels gabonais dont le vice-président et le Secrétaire général du ministère du Commerce, traduit l’intérêt porté aux produits de cette marque. Adel Hadji a fait part de l’intérêt des partenaires et hommes d’affaires gabonais pour les produits de Condor, souhaitant de représenter cette marque au Gabon à travers la création d’unités de montage et l’ouverture de show-rooms et points de vente d’appareils électroménagers et smartphones de cette marque. Pour sa part, le directeur commercial de la société «Ferdi Plast» de transformation du plastique, M. Ben Moussa Abdesselem, estime que la foire de Libreville a été un carrefour d’échanges entre opérateurs gabonais et leurs homologues algériens. Cette entreprise a pris part dernièrement à une exposition de produits algériens en Mauritanie, a rappelé M. Ben Moussa, soulignant que la participation de l’entreprise à des manifestations internationales vise à renforcer sa présence et donnera plus de visibilité à ses produits, déjà exportés au Canada, en Libye et aux Emirats Arabes Unis et prochainement en Mauritanie. Pour sa part, Isaadi Kamel, président du Conseil d’administration de la société «Béjaia Liège», spécialisée dans la fabrication de produits utilisés dans le domaine du bâtiment, a confié avoir entrepris des négociations avec des opérateurs gabonais à l’effet de concrétiser «un partenariat fructueux». Rencontré aux stands de l’exposition, le directeur général de l’élevage au ministère de l’Agriculture et de la Pêche gabonais, M. Mihindou Moussavou Bruno, a exprimé la volonté de son pays de coopérer avec l’Algérie dans le domaine de l’élevage et notamment dans la filière avicole, jugée «développée en Algérie». Le Gabon, a-t-il noté, recèle des potentialités à explorer dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant avec l’Algérie. Le Secrétaire général du ministère du Commerce, M. Chérif Omari, a affirmé qu’il existe des opportunités d’échanges entre les opérateurs des deux pays.