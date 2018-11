Journée mondiale de lutte contre le sida : La prévention en première ligne

M. Othmane Bourouba, président de l’association Aids Algérie :

« Le dépistage de masse n’est pas la bonne approche »

Aids Algérie est une association très active, à travers des actions d’information, d’éducation et de communication auprès des populations ciblées. Elle soutient les personnes vivant avec le VIH, et parvient à mobiliser des partenaires nationaux et internationaux en faveur de la lutte contre le VIH et le sida. Elle a pour but de freiner l’extension de l’épidémie à long terme, d’inciter la population au dépistage volontaire, à développer la solidarité avec les personnes infectées par le VIH et à créer un espace de prévention autour des IST/VIH/SIDA. M. Othmane Bourouba, président de l’association, a bien voulu répondre à nos questions.

L’association Aids-Algérie a réalisé une étude en 2017 sur la prévalence du VIH-Sida sur des populations à risque, notamment les jeunes et les femmes. Pouvez-vous nous détailler les résultats obtenus ?

« Cette étude, lancée en octobre 2017, a été effectuée sur un échantillon de 1.363 personnes entre femmes et hommes, de tous les niveaux scolaires, des quatre régions du pays, âgés entre 15 et 24 ans. Ce qui ressort de ce travail mené par nos experts, c’est que les connaissances des jeunes interrogés concernant les modes de transmission du VIH Sida sont dans beaucoup de cas erronées, et pour preuve, 31,1 %, donc le tiers des jeunes concernés par l’étude, pensent que prendre un repas avec une personne atteinte du VIH Sida peut être contagieux et que seuls 15% des jeunes algériens âgés entre 15 et 24 ans ont des connaissances "correctes" sur les moyens de prévention du VIH Sida et que 51% d’entre eux ont reconnu qu’ils n’utilisaient pas de préservatifs lors des rapports sexuels sachant que l’étude a prouvé que le premier rapport sexuel d’un jeune se fait à partir de l’âge de 17 ans. Sur un autre volet concernant l’accès aux soins, l’étude a révélé que 43,5% des jeunes de 15 à 24 ans (47,5 % femmes et 40,2 % hommes) ont des attitudes discriminatoires à l’encontre des personnes atteintes du VIH Sida. cette étude servira de données et d’indicateurs afin de mettre en place des programmes et des stratégies pour mieux combattre cette maladie ».

Tous les spécialistes s’accordent a dire que le sida tue encore en Algérie, car la maladie se fait dépister tardivement ou pas du tout, et que la problématique du VIH Sida reste le manque de dépistage, cela signifie-t-il que la stratégie mise en place jusqu'à maintenant est à repenser ?

« L’une des problématiques de la riposte nationale au VIH reste sans conteste le dépistage. selon nous, toute la stratégie du dépistage est à revoir, car l’épidémie du VIH en Algérie est concentrée chez certaines populations qui sont très exposées au risque d’infection, par conséquent, il faudrait aller vers elles, les chercher et leur proposer le dépistage, chose qui les CD ne sont pas en mesure de faire. Pour nous, il faut qu’il y ait une posture active qui sort du cadre physique du centre de dépistage pour aller à la rencontre de ces populations, et ce en donnant un peu plus d’espace pour le communautaire (associations) dans un cadre complémentaire (association /institution) et réglementé. dans cette optique justement, l’association Solidarité Aids de la wilaya d’Alger a organisé, la semaine dernière, sur la place de la Grande-Poste d’Alger, une caravane médicale pour sensibiliser à la nécessité du dépistage précoce du sida, particulièrement chez les jeunes. Cette caravane, qui durera jusqu’au 6 décembre, comprend une clinique qui propose un dépistage gratuit sous la supervision d’un staff médical et paramédical spécialisé et un stand de sensibilisation supervisé par des étudiants en médecine, membres de l’association, qui distribuent des dépliants et donnent des conseils de prévention contre cette maladie. L’engagement de AIDS Algérie dans la lutte contre le sida se traduit aussi par la promotion communautaire du dépistage des IST/VIH, à travers la collaboration permanente avec les centres de dépistages volontaire ainsi que l’organisation de campagnes de dépistage dont l’objectif est de permettre à un plus grand nombre de personnes d’y accéder et d’en bénéficier pour la réduction du nombre des nouvelles infections au VIH ».

Des voix s'élèvent pour réclamer le dépistage systématique et obligatoire du VIH et le dépistage prénuptial, leur principal argument est que l'ignorance de la séropositivité constitue un danger pour la société, quel est votre commentaire ?

« Non, le dépistage systématique n’est pas la solution, car selon des évidences scientifiques que nous avons pu obtenir avec l’appui d’un CD lors d’un programme qui s’est étalé sur une année et qui a touché 1.000 personnes, aucun cas de dépistage n’a été positif au VIH. Ceci pour vous dire que le dépistage de masse n’est pas la bonne approche, ni sur le plan scientifique (santé publique) ni sur le plan économique (coût exorbitant). Mais quand vous dites que l’ignorance constitue un problème de santé publique, je vous l’accorde. C’est pour cela qu’il faut toujours aller se faire dépister après un comportement à risque».

L'un des défis majeurs rencontrés en matière de lutte contre le sida est la stigmatisation et la marginalisation dont souffrent les personnes atteintes du virus, en tant qu’acteurs de terrain et association d’aide à ces malades, de quelle manière accompagnez-vous ces personnes qui sont pour la plupart délaissées par leurs proches ?

« La stigmatisation et la discrimination restent la pierre d’achoppement de la riposte nationale au VIH/Sida. Elle se présente sous plusieurs formes : discrimination en milieu de soins, familial, intra-communautaire, etc. Chose qui ne favorise pas une bonne prise en charge globale des PVIH et qui constitue un vrai FREIN à la prévention de cette maladie. La stigmatisation au milieu de soins existe (prouvée par des études validées). Maintenant, sur le plan réglementaire, le ministère de la santé a fait l’essentiel du travail (promulgation d’arrêtés et de circulaires afin d’endiguer des situations de stigmatisation, mais cela reste des faits personnels et non institutionnels, et quand c’est personnel, il faut renforcer les connaissances sur les droits par la formation et la pédagogie, et aux associations d’assurer l’accompagnement des PVIH et de faire valoir leurs droits constitutionnels à la santé. Concernant le circuit de prise en charge, il se décline sur trois niveaux. Le travail de proximité, à savoir l’identification des populations, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations cibles dans leurs milieux et construire le lien de confiance. La communication pour le changement, autrement dit programmer des séances de sensibilisation avec distribution de matériels de prévention et, enfin, la promotion du dépistage; on fait dans l’orientation et l’accompagnement vers les centres de dépistage. Si le résultat revient négatif, le travail de sensibilisation continue avec la personne, si le résultat est positif on oriente la personne vers les centres de prise en charge pour les traitements, et nous continuons a apporter un appui psychosocial dans la mesure du possible ».

Propos recueillis par : F. L.