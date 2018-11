L’ENTREFILET : Le colibri et la bêche

Lié par de très fortes attaches à la terre, l’agriculture est son domaine. Le respect de l’environnement est sa pierre de touche. Au tout début, son idée jaillit au milieu d’un désert d’inconscience. Un rayon de lumière dans un cosmos de ténèbres. Il porte un projet d’agro-écologie authentique, sur fond de « valeurs de simplicité, d’humilité, de sincérité et de vertu. » Pierre par pierre, ce paysan ardéchois a bâti un système infaillible au service de la nature. Il puise sa force du sel d’un savoir-faire ancestral, lui l’enfant du Sahara algérien. Pour sa part, il commence d’abord par réveiller les consciences, et pour cela il a fondé le mouvement Colibris, du nom d’un volatile, dont l’histoire reste chargée d’enseignement. La légende voudrait que lors d’un incendie de forêt, et alors que les animaux terrifiés contemplent le désastre, impuissants, le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour conjurer les flammes. «Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu éteindras le feu !», lui dit le tatou. «Je le sais, mais je fais ma part», répond l’oiseau. C’est comme cela que Pierre Rabhi avait invité chacun à imiter le colibri et à «faire sa part». Dans Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1939 : «Je voudrais, bêcher, bêcher dans la terre. Bêcher, ça me paraît tellement beau ! On est tellement libre quand on bêche !... »

Farid Bouyahia

NB : Pierre Rabhi, de son nom d'origine Rabah Rabhi, né le 29 mai 1938 à Kenadsa, en Algérie, est un essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste français, fondateur du mouvement Colibris et figure représentative du mouvement politique et scientifique de l'agroécologie en France.