40 ANS APRèS SA MORT : QUE RESTE-t-IL DE L’ESPRIT ANKAOUI ?

Quarante ans après la mort du maître du chaâbi El Hadj M’Hamed El Anka, que reste-il de l’esprit ankaoui ? La question a eu le mérite d’être posée par Karim Amiti, animateur de l’émission Culture Club sur Canal Algérie, à l’un des grands admirateurs du Cardinal, chanteur de son état, Réda Doumaz.

Ce dernier a déploré le fait que les élèves de Hadj M’Hamed El Anka n’aient de leur professeur que sa manière de chanter et de jouer du mandole. Rien de l’esprit ankaoui, et encore moins de la philosophie du créateur de la musique chaâbi. «Ils ne font que tenter de l’imiter dans sa façon de chanter, et c’est le contraire de ce qu’aurait aimé El Anka», souligne Réda Doumaz. Et de donner la preuve pratique en prenant son mandole et en interprétant, à sa manière, une qaçida d’El Hadj M’Hamed El Anka ; un court extrait mais un grand régal. Par sa démonstration, Doumaz voulait montrer que le créateur de la musique chaâbi a modernisé le genre, avant de préciser qu’El Hadj M’Hamed El Anka n’a jamais chanté comme son maître, Mustapha Nador.

Quarante ans après la mort d’El Anka, aucune émission spéciale, ni dossier dans la presse, juste une évocation ou des conférences de personnes qui se présentent en spécialistes, voire sans honte bue en musicologues, alors qu’ils ne cessent de répéter à longueur d’années, sa date de naissance, celle de sa mort et son parcours, chose connue par ses admirateurs. Il est affligeant de constater que des personnes s’amusent à poser des devinettes du genre : connaissez-vous le vrai non de Hadj M’Hamed El Anka ? Et de répondre fièrement l’anecdote de l’oncle parti à la mairie enregistrer son neveu. Le «khalo» (l’oncle) est devenu Halo.

El Hadj M’Hamed El Anka est né à La Casbah le 20 mai 1907, au sein d’une famille originaire d’Azzefoun, en Kabylie. Son véritable nom est Mohamed Idir Aït Ouarab.

La musique algérienne lui doit la conception actuelle du chaâbi et l’une des plus belles chansons consacrées à l’indépendance de l’Algérie. Beaucoup de chanteurs chaâbi se sont inspirés de sa façon de chanter et d’exécuter la qaçida. El Hadj a une manière singulière de mettre en valeur le poème qu’il chante et de l’agrémenter d’une musique adéquate qui sert à la fois d’accompagnement et d’ornement, el khanettes, chères à la musique chaâbi, générées généralement d’une sensation du moment de l’interprétation où l’improvisation a droit de cité.

Seuls de vrais musicologues sont en mesure de nous édifier sur l’art et la maîtrise d’El Hadj M’Hamed El Anka. Pour l’heure, nous nous contentons d’une seule biographie que lui a consacrée Rabah Saâdallah. C’est peu. Récemment, une troupe du théâtre du TNA a présenté à Tizi-Ouzou une pièce qui retrace son parcours artistique. L’œuvre est à saluer.

El Hadj M’Hamed El Anka mérite qu’un grand hommage lui soit rendu, d’abord en procédant à la mastérisation de son œuvre pour une meilleure écoute. Ensuite en réalisant des documentaire ou des films et l’édition de publication de qualité et de référence.

Abdelkrim Tazaroute