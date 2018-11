salon du livre de la havane : « C’est Cuba qui est honorée de recevoir l’Algérie »

La représentante diplomatique en Algérie de la République de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escandell, a affirmé que «c’est Cuba qui est honorée de recevoir l’Algérie en tant qu’invitée d’honneur du 28e Salon du livre de La Havane».

Cette manifestation culturelle internationale d’envergure, qui sera à sa 28e édition, à laquelle l’Algérie prendra part en tant que pays invité d’honneur, se tiendra

du 7 au 17 février 2019.

Ainsi, la 28e édition de la Foire internationale du livre de Cuba (FIL Cuba) se déroulera dans plusieurs lieux de La Havane, avec un site principal à la forteresse San Carlos de La Cabana. Dans une déclaration à El Moudjahid, dimanche dernier, en marge de la commémoration de la disparition physique de Fidel Castro Ruz, la représentante diplomatique en Algérie de la République cubaine, Mme Clara Margarita Pulido Escandell, a souligné : «le festival du live à Cuba est un succès culturel dans notre pays…, un vrai succès de masse qui reçoit beaucoup de visiteurs».

Elle a assuré : «cette manifestation sera pour nous une occasion de mettre en valeur l’Algérie et montrer sa richesse culturelle», ajoutant qu’«à travers une manifestation artistique, il y aura des présentations de filmographie algérienne, des représentations musicales, l’art culinaire algérien, donc ça ne va pas être limité à une participation avec des livres au salon». Mme Clara Margarita Pulido Escandell a, en outre, affirmé que «le ministère cubain de la Culture a annoncé la traduction de 20 ouvrages littéraires algériens vers l’espagnol». «Cela veut dire que les auteurs algériens auront une autre porte ouverte… C’est la porte de l’Amérique-Latine pour présenter des livres, aussi bien pour avoir l’opportunité d’être mieux connu par la population cubaine et aussi pour le public de l’Amérique-Latine».

Il y a lieu de rappeler, enfin, qu’en 2018, cette importante manifestation avait reçu plus de deux millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 30% par rapport à 2017. Avec un riche programme de rencontres culturelles, on y a compté 1 290 000 ouvrages vendus.

La manifestation vient en soutien à un vaste programme d’encouragement du livre et de la lecture.

Sihem Oubraham