Rencontre avec Faïza Stambouli Acitani : Une poésie sur les notes de la lyre

Dans le cadre du programme hebdomadaire « Mercredi du verbe » organisée par l’établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger, la poétesse Faïza Stambouli Acitani a animée mercredi dernier, à la bibliothèque Bachir-Mentouri à Alger, une rencontre pour présenter sa dernière publication Chant de ma lyre, paru récemment chez «Média index».

Pour son quatrième recueil, la poétesse a choisi comme titre la lyre, mythique instrument musical qui symbolise la poésie, mais aussi la femme. A travers un mélange de thèmes où elles expriment ses rêves et ses espoirs, ses détresses et son indignation, Faïza Stambouli Acitani a déclamé son amour pour l’Algérie, pour le désert et la nature. Elle a également consacré plusieurs poèmes pour la femme où elle lui souffle des messages de courage ainsi que des conseils éducatifs pour les jeunes filles. Pour elle, la poésie a une très grande portée thérapeutique. «Dans toute ma poésie je cultive l’espoir, je suis très positive et optimiste. Même dans les pires détresses, je dis qu’il faut toujours s’accrocher, savoir se relever après les chutes, puiser la force dans la nature et percevoir la beauté à travers la laideur, l’étincelle dans l’obscurité. La poésie est un apaisement pour l’âme, c’est une thérapie qui nous soulage», a-t-elle souligné. Après avoir récité des poèmes de son dernier ouvrage qui enrichit sa bibliographie, la poétesse a déclaré à l’issue de la rencontre que la poésie est mieux appréciée par voix orale que par l’écrit. Elle encourage l’organisation de telles rencontres pour réunir les férus de beauté et de littérature. Auteure de trois ouvrages, Faïza Stambouli Acitani revient sur ces principales thématiques. «J’ai écrit Nos entre vagues pour faire un parallèle avec les entre vagues de la femme et de la nature, une lecture entre les lignes entre des dits et des non-dits. Suivie de Souffles de pétales ou les pétales sont des vers de différents thèmes. Elans est une poésie d’amour en hommage à mon défunt mari, une manière de sublimer le sentiment de lui donner sa noblesse et son romantisme», a-t-elle noté.

Poétesse depuis sa tendre enfance, Faïza Stambouli Acitani est prolifique depuis 2016, date de parution de son premier recueil, et depuis, elle ne cesse d’enrichir son lectorat. Elle revient sur l’émotion des vers qu’elle a transcrits. «J’écris au gré de l’inspiration, au fur et à mesure de mes expériences et de mes sentiments. Je ne me donne pas le but d’écrire. Ces recueils sont le résultat d’un état d’âme, de la volonté de transmettre mes sentiments, d’extérioriser ma charge émotionnelle», a-t-elle conclu.

Kader Bentounès