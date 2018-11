Rrecherche : Des archéologues honorés

Travaillant sur le projet «Recherche sur les anciennes traces de l’existence humaine en Afrique du Nord», une équipe de recherche paléoanthropologique a fait la découverte de restes lithiques et fossiles et de galets taillés, de polyèdres manufacturés en calcaire et en silex et des éclats de bords tranchants… qui remontent à 2.400.000 années d’histoire. Une découverte qui témoigne de l’existence d’une des plus anciennes traces de vies animale et humaine, et ce à Aïn Boucherit, sur le site d’Aïn Lahnech, dans la wilaya de Sétif, a déclaré, jeudi dernier, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi.

Des chercheurs issus de différentes institutions d’Algérie, Espagne, France et Australie en sont les auteurs. Conduite par le professeur Mohammed Sahnouni, cette équipe de chercheurs est composée de chercheurs du Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH) et du Centro Nacional des Investigación sobre la Evolucón Humana d’Espagne (CENIEH) avec la collaboration des chercheurs de Griffith University d’Australie, de l’institut de Paleoeclogia Humana et Evolución Social d’Espane (IPHES), du Museo Nacional des Ciencias Naturales d’Espagne (MNCN), de l’Université de Sétif II, de l’Université d’Alger II et du Museum National d’Histoire Naturelle de France (MNHN). En guise de reconnaissance pour le mérite de cette équipe scientifique de recherche qui a réalisé la découverte une cérémonie a été organisée, jeudi dernier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, du ministre de l’Enseignement supérieur M. Tahar Hadjar et des conseillers du Présidents de la République M. Mohamed Ali Boughazi et M. Mohamed Saleh Akka, ainsi que des représentants diplomatiques accrédités en Algérie. Il s’agit des équipes de recherche algériennes multidisciplinaires dont Mohamed Sahnouni, Zoheir Harichane, Salah Abdessadok, Nadia Kandi, Mohamed Medig, Kamel Boualghraif, Abdelkader Derradji, en collaboration avec des chercheurs étrangers de renom dont Alfredo Parès Ganzalez, Jan Van Der Made, Jose Maria Parèz, Sileshi Semaw, Isabel Caceres et Mathieu Duval. Cette cérémonie, affirme M. Mihoubi dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, est rehaussée par le parrainage qui lui est accordée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, «qui ne cesse de témoigner chaque fois sa considération aux savants, chercheurs et aux hommes de sciences qui constituent l’élite éclairée de la société et un substrat de l’humanité», a-t-il dit.

Rappelant que la politique culturelle de l’Etat promeut la création artistique et littéraire et favorise le développement des compétences à travers la formation et la qualification des ressources humaines, le ministre de la Culture a assuré que cette politique accorde le plus grand intérêt à la recherche qu’elle érige en rang de priorités comme en témoigne le plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République. Et d’ajouter que cette politique incarnée par le ministère de la Culture et ces centres de recherches, «puise également ses fondements du dernier amendement constitutionnel qui consacre le rôle et les responsabilités de l’Etat dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel». Dans cette optique, le ministre de la Culture a déclaré que parmi les plus grandes découvertes archéologiques ainsi réalisées ces dernières semaines, et qui vont nous éclairer davantage sur l’histoire de l’Algérie et celle de l’humanité, «la découverte à Aïn Boucherit sur le site de Ain Lahnech dans la wilaya de Sétif, de restes lithiques et fossiles et de galets taillés, de polyèdres manufacturés en calcaire et en silex et des éclats de bords tranchants… qui remontent à 2.400.000 ans d’histoire», «une découverte qui témoigne de l’existence d’une des plus anciennes traces de vies animale et humaine», ajoute M. Mihoubi. Dans le même ordre d’idées, le ministre a affirmé que «cette découverte constitue une preuve indéniable que l’histoire de l’Algérie est de 2,4 millions d’années d’histoire», et que le site de Aïn Lahnech est le deuxième plus ancien site au monde après celui de Kouna en Ethiopie qui remonte à 2,6 millions d’années d’histoire. Ces deux découvertes, souligne M. Mihoubi, consolident l’hypothèse partagée par la communauté scientifique que «l’histoire de l’humanité a commencé en Afrique du Nord et en Afrique de l’Est». Le ministre de la Culture a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction et son admiration pour le travail qu’effectue le CNRA, notamment, explique M. Mihoubi, «celui qui porte sur la réalisation pour la première fois en Algérie, de fouilles subaquatiques dans le site qui abritera le nouveau port d’El-Hamdania dans la wilaya de Tipasa. Le ministre de l’Enseignement supérieur, M. Tahar Hadjar, a de son côté exprimé sa satisfaction quant à cette découverte historique soulignant l’importance de l’expérience étrangère dans la recherche scientifique pour la promotion de la recherche archéologique et préhistorique dans notre pays et contribuer dans la formation des archéologues algériens.

De nouvelles découvertes qui changent quelque peu notre perception de la chronologie et de la diffusion de la technologie…

Le gisement plio-pléistocène d’Ain Lahnech est situé dans la commune de Guelta Zerga à environ 7 km au nord-ouest de la ville d’El-Eulma et à 30 km de la ville de Sétif. Ain Lahnech est le plus vieux site d’occupation humaine en Afrique du Nord. Son histoire remonte à 1,8 million d’années, explique le professeur Sahnouni. Ce dernier a affirmé, lors de son intervention explicative à cette découverte, que «cette découverte est le fuit d’un projet de recherche sur les anciennes traces de l’existence humaine en Afrique du Nord». Quels étaient les caractères physiques et anatomiques des premiers humains nord-africains ? Dans quel milieu environnemental et écologique vivaient et évoluaient ces premiers hommes ? Quel était leur mode de vie ? De quoi se nourrissaient-ils ? Quelle technologie pratiquaient-ils pour subvenir à leurs besoins ? Quelles étaient leurs capacités biologiques et cognitives pour s’adapter aux environnements prévalant en Afrique du Nord il y a plus de 1,8 million d’années ?

Ces nouvelles découvertes à Ain Boucherit changent quelque peu notre perception de la chronologie et de la diffusion de la technologie lithique oldowayenne à travers l’Afrique et l’Europe. Son origine est-africaine semble pour l’instant clairement établie. Dans cette portion de l’Afrique, de nombreux sites de plus de 2 millions d’années ont été identifiés, dont les plus anciens à Gona en Éthiopie (2,6 Ma), bien antérieurs aux sites algériens. L’industrie oldowayenne d’Ain Lahnech, datée d’environ 1,8 million d’années, était considérée jusqu’à présent comme la plus ancienne d’Afrique du Nord. La découverte d’outils lithiques à Ain Boucherit repousse d’environ 600.000 ans en arrière l’arrivée des hominidés dans la région. Cela suggère soit une dispersion relativement «rapide» (ou du moins, beaucoup plus rapide qu’envisagée jusqu’à présent) de ce type d’industrie lithique depuis l’Afrique de l’Est vers l’Afrique du Nord, ou bien même, compte tenu des marges d’erreur sur les datations, son apparition multiple dans différentes régions d’Afrique aux environs de 2,5 millions d’années. Quant à l’assemblage fossile, le professeur Sahnouni explique qu’il est composé de presque 600 ossements issus principalement d’éléphants, d’hippopotames, de rhinocéros, d’équidés et bovidés de petite et moyenne tailles. Certains os présentent des traces de découpes par des éléments tranchants ou de percussion par un percuteur en pierre. Ce sont là des activités typiques de dépeçage, d’éviscération ou d’extraction de moelle. Ces éléments montrent qu’il y a plus de 2 millions d’années, les hominidés avaient déjà accès aux carcasses animales pour en extraire la viande et la moelle. Un travail de boucherie a été opéré sur ces os. Ces traces d’activité sont les plus anciennes découvertes à ce jour sur tout le pourtour méditerranéen. Il aura fallu plusieurs années d’efforts de chercheurs de plusieurs disciplines (archéologie, géologie, paléontologie, géochronologie, taphonomie et archéozoologie) pour que ce travail puisse aboutir à cette publication.

Il y a lieu de noter, enfin, que ces nouvelles découvertes à Ain Boucherit, dans la wilaya de Sétif, témoignent d’un peuplement humain sur la marge sud du pourtour méditerranéen bien plus ancien qu’au nord, puisqu’il apparaît désormais comme antérieur de presque un million d’années par rapport aux plus anciennes traces d’industries lithiques et de fossiles d’hominidés trouvées dans le sud de l’Europe, notamment en Espagne, à Atapuerca et Orce.

Sihem Oubraham