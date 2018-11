Grand angle : Espace vital

La Russie aurait elle prit la décision d’en découdre avec son voisin ukrainien ? La capture dimanche de trois bateaux ukrainiens dans le détroit de Kertch par la marine russe est un nouveau chapitre dans le bras de fer qui oppose Moscou à l’Occident via la crise ukrainienne. L’usage de la force, lors de l’arraisonnement des bateaux ukrainiens représente une escalade sans précédent dans cette zone combien stratégique. La Russie accuse la flottille d’avoir «violé la frontière russe et de mener des actions illégales dans les eaux territoriales russes», a indiqué le FSB, les services de sécurité russe. Cette intervention a provoqué un tollé au sein des alliés avec parfois des condamnations fermes et sans équivoques. Dans cette zone sensible, la moindre vibration provoque des alertes et constitue une occasion de faire feu de tout bois. Mais l’enjeu comme à l’accoutumée demeure ailleurs. Ne dit-on pas que le diable se cache dans les détails ? Le détroit de Kertch, qui sépare la Mer Noire de la mer d'Azov, a été fermé au trafic civil pour des raisons de sécurité, selon la presse russe, citant des autorités du transport. Le détroit de Kertch se trouve dans l'Est de la péninsule de Crimée. La région entière a été intégrée à la Russie après un référendum local en mars 2014. En plus d’être une zone de transit très importante, la Mer Noire regorge de réserves pétrolières et gazières inestimables. Pour les consommateurs européens, il s’agit de diversifier les sources et surtout les trajets d’approvisionnement, afin de désenclaver les réserves énergétiques de la mer Caspienne et d’assurer l’acheminement des hydrocarbures de leurs points d’extraction vers l’Europe en contournant la Russie. En parallèle, la Russie tient à sécuriser ses propres exportations de gaz et ne souhaite pas voir remise en cause sa situation dominante sur le transit gazier. Mais en instaurant la loi Martiale, M. Porochenko n’a fait que braquer encore plus l’ogre russe, qui vient de décider le déploiement d’un nouveau système de missiles sol-air S-400 en Crimée. Ce fleuron de l’industrie militaire russe « se mettra avant la fin de l’année en position de combat pour protéger l'espace aérien de la Fédération de Russie», a déclaré le colonel Vadim Astafiev, porte-parole du district militaire russe du Sud, cité par l'agence de presse Interfax. Il rejoindra les trois systèmes S-400 déjà en service en Crimée. La mesure adoptée par le parlement ukrainien aurait potentiellement pour effet une rupture des relations diplomatiques avec la Russie, l’instauration de l’état d’urgence, voire le report du scrutin présidentiel de mars 2019. D’un point de vue un peu plus élargi, l’UE soucieuse de garantir son approvisionnement en énergie a appelé la Russie à « rétablir la liberté de passage dans le détroit de Kertch» et intimé aux deux parties «d’agir avec la plus extrême retenue pour parvenir à une désescalade immédiate». L’OTAN a également appelé la Russie à garantir à l’Ukraine « l’accès à ses ports sur la mer d’Azov ». Contrôler cette zone, c’est assurer à la flotte russe de Saint-Pietersburg un accès direct aux mers chaudes. Un espace vital qui demeure un rubicon qu’il n’est permis à personne de franchir. D’autant que, les dernières manœuvres militaires de l’Alliance atlantique d’une ampleur inégalée depuis la Guerre froide, en Norvège ont fait réagir les dirigeants russes. L’exercice Trident Juncture 18, qui s’est déroulera jusqu’au 7 novembre, a rassemblé des troupes des 29 pays membres, rejointes par celles de la Suède et de la Finlande. Il s’agissait de «démontrer la capacité de défense de l’Otan face à n’importe quel adversaire», a expliqué l’amiral américain James Foggo, commandant en chef de l’exercice, assurant que l’exercice «ne vise aucun pays en particulier».

Pour Moscou, ces manœuvres si près des frontières menacent sa sécurité nationale. Et pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, « de telles actions irresponsables mèneront forcément à la déstabilisation de la situation politique et militaire dans le Nord, à une hausse des tensions», a-t-elle ajouté, promettant à l’époque «des mesures nécessaires de riposte».

M. T.