Dans la LUCARNE : La FAF veut un climat serein

Il y a lieu de mettre en exergue le fait que, durant cette phase aller, qui vient de s’achever, les observateurs de la chose footballistique nationale ne comprennent plus rien à ce qui s’y passe au sein du «jeu à onze» au niveau de son élite. C’est vrai que cette moitié de championnat national s’est terminée au delà des temps. On peut même dire qu’elle s’est terminée avec une avance assez copieuse en comparaison des saisons précédentes. Là, on peut dire qu’il y a eu un effort gigantesque à ce niveau. Il faut louer ce qui a été fait par Medouar et son équipe. C’est vrai que la LFP vient de nommer un secrétaire général et signé sa convention avec la FAF, mais…. En soi, il s’agit d’une démarche qui ne peut qu’alléger la tâche du président de cette structure. Celle-ci est décriée ces derniers temps par certains présidents de clubs comme ceux de la Saoura, la JSK et bien d’autres. C’est vrai que tout n’est pas rose à la LFP, mais cette dernière essaye de faire de son mieux pour s’acquitter de sa tâche comme il se doit. Ce qui inquiète, cependant, les uns et les autres, demeure le fait qu’il y a comme un « bloc » contre Medouar. Ce dernier est devenu subitement une incarnation presque «maléfique» et tout le monde ou presque est contre lui. Pourtant, il ne comprend pas les reproches, si ce n’est le report de certaines rencontres et notamment USMA-JSK. Ce n’est pas, là, une erreur réglementaire grave pour que toute la presse sportive se dresse comme un seul homme contre le président de la LFP. On n’est pas là pour le défendre, mais on se dit qu’il y a «anguille sous roche». Défendre en choeur un club alors qu’on ne le fait pas pour les autres est un peu analogue au subjectivisme pour ne pas dire quelque chose de plus nuancée. Il est vrai que dans notre championnat national de Ligue-1, pas un club qui n’ait été lésé. Ils sont nombreux qui l’ont été durant les quinze premiers matches de notre compétition nationale à l’échelle de sa vitrine. Pousser le bouchon au point de saisir le Tas, là, la FIFA frise un peu le rocambolesque. Le CRB aurait pu saisir les hautes instances du football mondial du fait qu’il s’est fait «défalquer» un peu «bêtement» les 3 points, surtout que la wilaya d’Alger avait donné 4 milliards de centimes pour permettre au club de l’Aâquiba de payer ses dettes.

Face à cette montée soudaine de certains présidents de clubs qui menacent même de ne pas reprendre la compétition, le président de la FAF a publié sur le site de la FAF un communiqué dans lequel, il affirme : «La Fédération Algérienne de Football (FAF) note avec regret la recrudescence de la violence verbale de la part de certains dirigeants de clubs à l’encontre de la LFP, de l’arbitrage et même de l’instance qu’elle dirige Il ne se passe pas une journée de championnat sans qu’un président ou dirigeant de club ne verse sa colère sur les institutions qui gèrent le football avec une rare violence. Des accusations gratuites et souvent «diffamatoires» qui interpellent la fédération pour rappeler à leurs auteurs qu’il existe des canaux légaux pour introduire leur contestation ou autre réclamation, outre celles de l’usage à satiété des médias qui ne peut déboucher que sur la création d’un climat de suspicion, de haine et par extension un appel clair à la violence. La FAF appelle les présidents, dirigeants de clubs, entraîneurs et les joueurs à faire preuve de beaucoup de retenue dans leurs déclarations et user des voies de recours légales et de ne pas succomber à l’invective qui ne fait honneur ni à leurs auteurs ni à la discipline qu’il pratique et ni à leur rang d’éducateurs». C’est vrai qu’on demande de faire preuve de beaucoup de sagesse et aussi de retenue. Néanmoins, il ne précise pas ce que sa structure va faire pour dépasser ce cap difficile et surtout comment pousser chacun des protagonistes à prendre ses responsabilités.

Et c’est ce qui déroute la « famille footballistique nationale ». Tout le monde veut de la fermeté pour que tout se déroule dans le respect de l’éthique et de la règlementation en vigueur.

Hamid Gharbi