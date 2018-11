LFP/jsk : Vers le dénouement ?

Il semblerait que le bras de fer opposant depuis plusieurs jours la JSK à la LFP et par ricochet Cherif Mellal à Abdelkrim Medouar est en passe de s'estomper, après l'intervention du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui a reçu mardi le premier nommé au siège de la FAF. Une nouvelle page devrait être ouverte.

Le conflit entre Cherif Mellal et Abdelkrim Medouar devrait connaître une trêve en attendant qu'il soit réglé définitivement. Devant l'exacerbation du différend et la montée au créneau du président de la JSK, Kheireddine Zetchi a décidé, mardi, au sortir d'une réunion au Ministère de l'Intérieur consacrée aux événements sportifs, de recevoir Cherif Mellal au siège de la FAF à Dely Brahim pour écouter ses doléances et essayer de trouver une issue à cette crise.

Le président de la JSK, accompagné de son frère qui est également le responsable du «Projet JSK» et porte-parole du club, Miloud Iboud, a remis à son hôte tout un dossier où il relate les incohérences et les «injustices» qui l'ont emmené à sortir de sa réserve.

Tout en appelant son interlocuteur à faire preuve d'un peu plus de retenue et de modération dans ses sorties médiatiques, Kheireddine Zetchi a promis de se pencher avec beaucoup d'intérêt sur les doléances de la JSK et voir comment résoudre les problèmes qui ont été énumérés.

Par ailleurs, Cherif Mellal est convoqué ce lundi par la commission des recours de la FAF pour statuer sur sa suspension d'un an dont six mois ferme. Selon certaines informations, le président de la FAF et ses collaborateurs comptent profiter de cette aubaine pour organiser une audience de réconciliation entre le président de la JSK et le président de la LFP, dans le but d'enterrer définitivement le conflit et ouvrir à nouveau la porte au dialogue et la collaboration.

En principe et cela reste à vérifier, la suspension de Cherif Mellal devrait être réduite, voire levée. Cela permettra à tout le monde d'entrevoir la phase retour dans le calme et la sérénité, loin des pressions et des déclarations incendiaires.