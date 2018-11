AG élective de l’ACNOA : Berraf, nouveau président

L'Algérien Mustapha Berraf a été élu président de l'Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), la branche africaine du CIO, jeudi à Tokyo, lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de l'instance.

Le dirigeant algérien prendra les rênes de l'ACNOA pour les deux années restantes du mandat (jusqu'à 2020), après l'éviction de l'Ivoirien, Lassana Palenfo. Berraf a été porté à la tête de l'instance africaine après un second tour des élections où il a obtenu 34 voix sur les 54 exprimées, contre 20 pour l'autre candidate retenue pour ce tour, la Burundaise Lydia Nsekera. Déjà au premier tour, le patron du Comité olympique et sportif algérien (COA), 1er vice-président de l'ACNOA depuis quatre mandats et son président par intérim depuis plusieurs mois, avait obtenu 27 voix, contre 16 pour Nsekera et 11 pour le Camerounais Kalkaba Malboum, alors que le 4e candidat, le Botswanais Negroes Malealea Kgosietsile, s'était retiré de la course.

Un second round s'est alors tenu pour élire le futur président de l'ACNOA et a concerné seulement Berraf et Nsekera. En dehors du fait qu’il connaît parfaitement la maison, étant vice-président de l’ACNOA et N.1 par intérim depuis la mise à l’écart de Palenfo, Mustapha Berraf (64 ans) a confirmé, par son élection, l'estime dont il jouit de la grande famille du mouvement sportif africain, grâce non seulement à son aura mais aussi ses réalisations sur le terrain. Dans un entretien accordé à l'APS avant les élections, Berraf avait dit être «le candidat de consensus», appelant à «redorer l'image du sport africain basé sur les valeurs de la Charte olympique, toujours dans un esprit de fraternité, de solidarité et de tolérance».

Il s'était félicité aussi d'avoir mis en application des réformes qui ont «propulsé l'ACNOA au-devant de la scène sportive internationale». Cette élection met un terme à plusieurs mois de turbulences qu'a vécues l'ACNOA à son sommet. En effet, l’élection de l’Ivoirien Palenfo, pour un 4e mandat à la tête de la branche africaine du Comité international olympique (CIO) en mai 2017 à Djibouti, avait été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après de longs mois d’attente, tandis que les sanctions prononcées par l’ACNOA à l’encontre de Kalkaba Malboum, candidat aux élections mais finalement disqualifié pour «violation du code d'éthique», ont été annulées.

Le Camerounais avait été accusé d'avoir utilisé de l’aide et des ressources de son gouvernement pour mener sa campagne. Une accusation qui s’est avérée finalement infondée et le TAS l'a rétabli dans ses droits. Quant à Palenfo, lui a été évincé lors de l’Assemblée générale extraordinaire de Prague en novembre 2017 pour le manque de transparence des élections de Djibouti, pointées du doigt par une trentaine de Comités olympiques africains conduits par la présidente du Comité olympique djiboutien, Aïcha Garad Ali. C’est dans toute cette cacophonie que les représentants des 54 pays membres de l’assemblée générale de l’ACNOA se sont réunis à Tokyo, en marge de la réunion de la Commission exécutive du CIO, pour choisir Berraf, «candidat de consensus», dans l'optique de les guider et d'oeuvrer au développement du sport dans le continent.

« Servir l’Olympisme africain dans un esprit de continuité. »

Le nouveau président de l'Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), l'Algérien Mustapha Berraf, élu jeudi à Tokyo lors de l'assemblée générale extraordinaire et élective de l'instance, s'est engagé à «servir l'Olympisme africain dans un esprit de continuité». «Je tiens à remercier du fond du coeur tous les membres de l'assemblée générale pour leur confiance, leur constance et leur grande fidélité.

Je suis rentré dans cette grande maison de l'Olympisme africain, il y a un peu plus de 20 ans maintenant et je continuerai à la servir avec le dévouement et la passion que vous m'avez toujours connus», a déclaré Berraf, joint au téléphone par l'APS. Le nouveau président de l'ACNOA a plaidé pour la «continuité» dans le travail déjà accompli depuis mai 2017, quand il était président par intérim de l'instance africaine après la mise à l'écart de son prédécesseur, l'Ivoirien Lassana Palenfo.

«Aujourd'hui, c'est la victoire de l'Afrique. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Beaucoup de progrès ont été réalisés par l'Afrique dans les toutes dernières années. Après avoir redonné à l'ACNOA sa sérénité et sa respectabilité, maintenant c'est à nous de continuer sur cette lancée afin de mener à bien notre programme», a-t-il dit. Cette élection met un terme à plusieurs mois de turbulences qu'a vécus l'ACNOA à son sommet.

En effet, l’élection de l’Ivoirien Palenfo pour un 4e mandat à la tête de la branche africaine du Comité international olympique (CIO) en mai 2017 à Djibouti avait été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après de longs mois d’attente, tandis que les sanctions prononcées par l’ACNOA à l’encontre de Kalkaba Malboum, candidat aux élections mais finalement disqualifié pour «violation du code d'éthique», ont été annulées.