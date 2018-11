USMA 0 - ESS 1 : Zekri apporte sa Baraka

L’Entente de Sétif , très bien organisée, s’est imposée, jeudi soir, avec brio face à l’USM Alger, leader du championnat, par la plus petite des marges, sur un superbe but signé Bedrane (1-0).

Apparemment, l’arrivée du nouvel entraineur Noureddine Zekri «Zekrinho» n’a pas tardé à avoir un effet positif sur le groupe ententiste. Une victoire qui permet à l’Aigle Noir de grimper à la 3e place du classement, terminant ainsi de belle manière la phase aller, à l’issue de cette rencontre de mise à jour. Par contre, cette défaite n’a pas permis aux camarades de Benmoussa de porter leur avance à dix points à l’issue de la phase aller. L’USMA comptant jusque-là sept points d’avance sur son poursuivant immédiat la JS Kabylie et en compte à présent neuf sur son adversaire du jour. Le coach usmiste Frédéric Froger a apporté des remaniements à son onze, même si l’on conçoit qu’il avait raison de mettre à l’écart certains éléments pour écart disciplinaire ou baisse de rendement. Il a ainsi aligné l’équipe suivante : Mansouri, Benmoussa, Cherifi, Meftah, Ardji (Hamia 80’), Chita, Benkhemassa, Benguit, Meziane, Ibara, Bouderbal (Yaya 63’). Comme on peut le constater, la paire centrale habituelle composée par le duo Chafai-Benyahia a sauté pour les raisons que nous venons d’évoquer. Elle a été remplacée par la paire Cherifi-Chita. Par ailleurs, blessé au niveau de la cuisse, Zemmamouche n’a pas pu prendre part à cette rencontre au sommet. Pareil pour Sayoud. Quelque peut amoindrie malgré la richesse de son effectif, l’USMA n’a pas brillé devant l’ESS, malgré le soutien indéfectible de son formidable public qui a répondu présent en force. En effet, les gradins du stade Omar Hamadi étaient pleins à craquer. Malgré les efforts déployés par les joueurs, l’équipe n’a pas vraiment évolué sur sa véritable valeur et paraissait même quelque peu émoussée. L’Entente était plus en verve, bien organisée avec un mental d’acier. Produisant un beau jeu fait de passes courtes et en déviation, les Noir et Blanc se sont montrés solides et entreprenants. Zekri a fait jouer l’équipe suivante:

Zeghba, Radouani, Ferhani, Nemdil, Bedrane, Sidhoum, Aïboud (Bakir 86’), Rebiai, Djahnit, Banouh (Draoui 72’), Ghacha (Karaoui 80’). Un onze homogène et qui a été capable de tenir tête au leader en force du championnat, faisant même mieux, puisqu’il a réussi à le battre chez lui et devant son public. L’Entente a ouvert la marque dès le premier quart d’heure de jeu. En effet, sur un corner bien ajusté par Djahnit, Bedrane surgit en force et catapulte la balle de la tête au fond des filets de Mansour (15’). Le match s’emballe de part et d’autre. Les deux formations se donnent à fond. L’USMA a failli dans la finition, alors que l’ESS l’a bien contenu et aurait même pu doubler la mise à deux ou trois reprises au moins, notamment en fin de match, profitant de l’attaque à outrance des Usmistes, qui se sont par conséquent découverts derrière. Le keeper Mansour a fait le nécessaire pour éviter à son équipe de prendre d’autres buts. C’est la première fois, après huit ans, que l’ESS parvient à battre l’USMA à Omar Hamadi (ex-Bologhine).

A signaler les expulsions de Benkhemassa et Nemdil, qui en sont arrivés aux mains suite à un télescopage (78’). À noter aussi le bon arbitrage de Bassiri et l’excellent comportement de la galerie usmiste, à féliciter, qui est restée fair-play malgré la

défaite.

M.-A. Azzouz