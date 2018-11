victimes du terrorisme : Mme Flici plaide pour une nouvelle stratégie

La présidente de l’Organisation nationale des victimes du terrorisme (ONVT), Fatima-Zohra Flici, a insisté, jeudi à Oran, sur la mise en place d'une nouvelle stratégie adaptée aux besoins des victimes du terrorisme. «Adopter une nouvelle stratégie ne veut pas dire concéder nos droits, mais traiter avec de nouvelles données», a précisé Mme Flici, au cours des travaux d’un congrès régional ouest de l'ONVT, pour préparer la 4e assemblée générale ordinaire de l'organisation, prévue les 25 et 26 décembre à Alger. «L'avenir de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme réside dans la continuité de notre parcours, la défense de nos principes, à la lumière des mutations sociales, économiques et politiques prévalant dans le pays», a-t-elle déclaré, ajoutant que «l'ampleur de notre lutte nous a permis de concrétiser de nombreux objectifs, mais le parcours reste encore long. Notre objectif principal est de préserver la mémoire de nos martyrs en réhabilitant toutes les victimes du terrorisme, les invalides et surtout les veuves et les orphelins». Fatima-Zohra Flici a souligné également qu'en dépit des efforts déployés par l’ONVT, «nous ne pouvons pas garantir une prise en charge psychologique à nos enfants, faute de moyens et de soutien des instances concernées, mais nous nous engageons à poursuivre la défense de leurs droits et à assurer leur avenir». La présidente de l’ONVT a appelé, en conclusion, à la continuité du processus de développement, pour que l’Algérie aille de l'avant et pour assurer sa stabilité, et ce à la faveur de la politique de réconciliation nationale qui a permis de réaliser d’importants acquis dans le cadre de la croissance économique.